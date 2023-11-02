جوائزك لم تُمنح لك .. رسالة جديدة من شقيقة رونالدو للهجوم على ميسي!

انتقاد مبطن للنجم الأرجنتيني

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خرجت كاتيا أفيرو شقيقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر، برسالة مبطنة تنتقد فيها نظيره الأرجنتيني ليونيل ميسي بعد فوزه بالكرة الذهبية.

ميسي نجح في الحصول على الجائزة للمرة الثامنة في تاريخه، بعدما توج بجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2023 في الحفل الذي أقيم هذا الأسبوع في العاصمة الفرنسية باريس.

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كاتيا شقيقة رونالدو علقت على الأمر من خلال منشور على موقع "إنستجرام" أظهر صورة لنجم النصر السعودي مع العديد من الجوائز الفردية التي حصل عليها، بما في ذلك الكرات الذهبية الخمس التي توج بها.

وعلقت على هذا المنشور قائلة:"هذه الجوائز كُسبت ولم تُمنح لك".

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وجاء هذا التعليق في ظل الانتقادات لفوز ميسي بالجائزة بعد قيادته للأرجنتين للحصول على كأس العالم قطر 2022، في الوقت الذي قاد فيه إرلينج هالاند مانشستر سيتي لتحقيق الثلاثية "دوري أبطال أوروبا، الدوري الإنجليزي، كأس الاتحاد" بتسجيل 52 هدفًا.

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