قبل كريستيانو رونالدو .. النصر عرض 200 ألف جنيه استرليني على الفائز بـ"الكرة الذهبية"

النصر "ما قبل" الأسطورة كريستيانو رونالدو

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يعتبر الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، أكبر الأسماء التي ارتدت قميص نادي النصر السعودي؛ ولكنه ليس النجم الأول الذي ينضم لعملاق السعودية، وهو يحمل بجائزة "الكرة الذهبية".

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رونالدو البالغ من العمر 38 سنة، انضم إلى نادي النصر، في الميركاتو الشتوي الماضي "يناير 2023"؛ ولمدة موسمين ونصف، مقابل 500 مليون يورو.

وأشارت صحيفة "ذا صن"، إلى أن الأسطورة البلغارية خريستو ستويشكوف، انضم إلى النصر في عام 1998؛ وكان قد سبق له الفوز بـ"الكرة الذهبية".

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وكشفت الصحيفة البريطانية الشهيرة، عن أن النصر وقتها، عرض على ستويشكوف، راتبًا يتراوح بين 165 و200 ألف جنيه استرليني، للعب مع الفريق الأول، مباراتين فقط.

وأوضحت أن الأسطورة البلغارية، برر هذا المبلغ الضخم الذي تحصل عليه من قلعة العالمي، بتسجيله هدفًا وقيادة الفريق الأول لكرة القدم؛ للتتويج بلقب كأس الكؤوس الآسيوية.

وبعد انتهاء رحلته مع النصر.. انتقل خريستو ستويشكوف - وهو أحد الأساطير التي مثلت العملاق الإسباني برشلونة -، إلى كاشيوا ريسول الياباني، ثم شيكاغو ودي سي يونايتد الأمريكيين.

جدير بالذكر أن الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، توّج بجائزة "الكرة الذهبية"، مساء يوم الإثنين الماضي؛ وذلك للمرة الثامنة في تاريخه.

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