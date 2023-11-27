أخبار النصر اليوم | أجانب مواجهة برسبوليس، ومركز جديد لأيمن يحيى

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 27 نوفمبر 2023
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مركز جديد لأيمن يحيى أمام برسبوليس
يدرس لويس كاسترو المدير الفني للنصر استخدام أيمن يحيى في مركز جديد خلال مواجهة برسبوليس الإيراني في دوري أبطال آسيا مساء اليوم.
صحيفة الرياضية السعودية أشارت إلى أن المدرب استخدام الجناح السعودي في خانة الظهير الأيسر خلال مناورة أمس في المران الأخير قبل المباراة، مفضلًا إياه على محمد قاسم الجاهز للعب.
المدرب استبعد أليكس تيليس من أجانب اللقاء ويُفضل استخدام لاعب محلي في يسار الدفاع.
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أجانب النصر أمام برسبوليس
حدد لويس كاسترو المدير الفني للنصر أجانب الفريق أمام برسبوليس في دوري أبطال آسيا، إذ لا يحق له سوى استخدام 5 لاعبين من الـ8 المسجلين في قائمته.
واستقر المدرب، حسب صحيفة الرياضية، على استخدام الخماسي كريستيانو رونالدو وأوتافيو مونتيرو وإيميريك لابورت وساديو ماني ومارسيلو بروزوفيتش.
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