جيرارد يطلب ضم نجوم المنتخب في الهلال والنصر ويُغريهم بشرط غريب في عقودهم

مدرب الاتفاق ينوي اقتحام السوق المحلي بقوة خلال يناير القادم

SHAHID

يبدو أن ستيفن جيرارد المدير الفني للاتفاق جاد تمامًا في حديثه حول استهداف السوق المحلي السعودي خلال سوق الانتقالات الشتوي القادم واقتحامه بقوة، إذ طلب من إدارة ناديه ضم نجوم المنتخب السعودي في عدد من الأندية على رأسها الهلال والنصر.

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الأخضر يضم عددًا من نجوم كبار السعودية لا يحظون بوقت كافٍ للعب مع أنديتهم، خاصة في الهلال والنصر، نظرًا لسيطرة الأجانب على التشكيل الأساسي، ويريد جيرارد استغلال تلك النقطة بالتحديد لإقناع أولئك النجوم بالانتقال إلى الاتفاق في يناير، سواء نهائيًا أو بالإعارة.

صحيفة الرياضية السعودية نقلت عن مصدر اتفاقي رسمي تأكيده أن جيرارد سيضع شرطًا غريبًا في عقود أولئك اللاعبين يضمن لهم لعب دقائق محددة شهريًا ويمنحهم فرصة فسخ العقد حال لم يحدث ذلك، وهذا لإغرائهم بقبول الانتقال بدلًا من إكمال الموسم على دكة البدلاء في أنديتهم.

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الصحيفة نقلت عن مصدر مسؤول في الاتفاق قوله "تم تحديد ما لا يقل عن 3 أسماء من نجوم الأخضر، بالتنسيق مع المدرب الإنجليزي ستيفن جيرارد، لبدء المفاوضات مع أنديتهم على استعارتهم أو انتقالهم".

أضافت "سنضمن للاعبين خوض عدد معين من الدقائق في كل مباراة، وبمجموع دقائق كثيرة في الشهر، بخلاف المواجهات التي سيشاركون فيها أساسيين، وفي حال لم يلعبوا عدد الدقائق المتفق عليها يحق لهم فسخ التعاقد مع نادينا، بشرط ألا يكون الغياب بسبب الإصابات أو الإيقافات".

يُشار إلى أن المدرب الإنجليزي كان قد اشتكى بعد إحدى المباريات من نقص العنصر المحلي في الاتفاق.

SHAHID