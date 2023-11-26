حسين عبد الغني: بنسبة 90% .. هذا الفريق بين الهلال والنصر سيكون بطل الدوري

الهلال يُواجه النصر يوم الجمعة القادم

SHAHID

يترقب الجمهور السعودي والعربي ديربي الرياض الذي سيجمع الهلال والنصر في قمة الجولة الـ15 من دوري روشن السعودي يوم الجمعة القادم، وقد أكد النجم المعتزل حسين عبد الغني أن الفريقين في كفة وبقية فرق البطولة في كفة أخرى.

عبد الغني أكد خلال تصريحاته في برنامج "دورينا غير" أن الهلال والنصر يبتعدان فنيًا بمسافة كبيرة عن بقية المنافسين على لقب الدوري، مؤكدًا أن اللقب لن يخرج عنهما أبدًا.

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وأضاف متوقعًا الفائز بينهما باللقب "الهلال والنصر في كفة وبقية الفرق في كفة أخرى، أتحدث على الصعيد الفني، وباعتقادي أن الفائز بينهما يوم الجمعة القادم سيكون بنسبة 90% بطل الدوري هذا الموسم".

فسر حديثه قائلًا "أرى أن الفائز في الديربي سينطلق بقوة وسيكون من الصعب جدًا إيقافه، ولذا سيكون المرشح الأكبر للفوز باللقب".

يُشار إلى أن الهلال يتصدر جدول الترتيب بفارق 4 نقاط عن النصر، فيما يبتعد الأهلي بفارق 11 نقطة في المركز الثالث.

SHAHID