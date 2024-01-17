أخبار النصر اليوم | انتهاء صفقة الـ13 مليون ريال، ودعوة بنزيما لمدرسة رونالدو

النصر يبيع الغنام مقابل 13 مليون ريال

أفاد الإعلامي عبد المجيد بن طالب أن خالد الغنام جناح النصر بات قريبًا من الانتقال إلى نادي الاتفاق مقابل 13 مليون ريال سعودي.

العالمي حدد 15 مليونًا للتخلي عن جناحه السعودي المرتبط معه بعقد يمتد حتى عام 2025، فيما تقدم الاتفاق بعرض قيمته 12 مليون لضمه خلال يناير الجاري، وقد توصل الفريقان لحل وسط بإتمام الصفقة مقابل 13 مليون ريال.

الغنام سيُوقع على عقد يمتد لـ4 سنوات مع فارس الدهناء وسيتم إتمام كافة الإجراءات خلال الأيام القليلة القادمة.