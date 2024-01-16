البليهي يتحالف مع مانشيني ضد سلمان الفرج ورباعي النصر .. ويكشف كواليس "هدف البالونة" أمام عمان

علي البليهي قاد منتخب السعودية لـ"فوز جنوني" على عمان

أعرب علي البليهي، قلب دفاع منتخب السعودية الأول لكرة القدم ونادي الهلال، عن ثقته الكبيرة في الإيطالي روبرتو مانشيني، المدير الفني للأخضر؛ بعد ما عُرِف باسم أزمة "المتمردين".

مانشيني استبعد قائد الهلال سلمان الفرج، ورباعي النصر "نواف العقيدي وسلطان الغنام وخالد الغنام ومحمد مران"، بالإضافة إلى متوسط ميدان الاتفاق علي هزازي، من قائمة كأس أمم آسيا التي تستضيفها الدوحة القطرية في الفترة من 12 يناير إلى 10 فبراير 2024، لأسباب انضباطية؛ الأمر الذي كذبه النجوم الستة، في تصريحات وبيانات رسمية.

وفي هذا السياق.. أكد البليهي بعد فوز المنتخب الوطني على عمان، أن نجوم الأخضر، يثقون في مانشيني ويدعمونه، مطالبًا الجماهير والإعلام السعودي، بتجاهل كل ما يحدث خارج الملعب، ومساندة اللاعبين الذين يمثلون الوطن، في البطولة القارية الكبرى.

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ورفض المدافع الهلالي، التعليق بشكل شخصي، على أزمة اللاعبين الستة؛ قائلًا: "هناك أشخاص مسؤولة، يعرفون كيف سيتعاملون مع هذه الأحداث".

وعن هدفه القاتل في الشباك العمانية، والذي جاء في الثواني الأخيرة من المباراة.. أشار علي البليهي، إلى أنه ردد كلمة "خير"؛ بعد قيام الحكم بإلغاء الهدف، بداعي التسلل، عقب عودته إلى تقنية الفيديو "فار".

البليهي أضاف: "تفاجأت بزملائي يركضون من الفرحة، بعد تعديل الحكم قراره، واحتساب الهدف؛ لكني لم أكن مستوعبًا ماذا يحدث في البداية"؛ متابعًا بالقول: "الحمد لله.. طلعت (البالونة) التي جئت بها من الرياض".

وأرجع البليهي في نهاية حديثه، تحويل التأخر بهدف إلى الفوز (2-1) على عمان، في الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس آسيا، إلى الروح والإصرار من نجوم السعودية، طوال الـ90 دقيقة.