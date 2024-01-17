رغم تألقه في كأس أمم إفريقيا .. النصر يستعد لإعارة فوفانا ويُحدد بديله "الآسيوي"

لاعب الوسط متواجد حاليًا مع منتخب بلاده للمشاركة في كأس أمم إفريقيا

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أكد رودي جاليتي خبير الانتقالات أن النصر السعودي يعمل حاليًا على إعارة لاعب وسطه سيكو فوفانا لإتاحة الفرصة للتعاقد مع لاعب أجنبي جديد خلال سوق الانتقالات الشتوي الجاري.

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نجم الوسط الإيفواري متواجد حاليًا مع منتخب بلاده لخوض غمار بطولة كأس أمم إفريقيا، وقد تألق في المباراة الأولى أمام غينيا بيساو وسجل الهدف الأول في اللقاء الذي انتهى بفوز كوت ديفوار 2-0.

ورغم حالة الإعجاب الكبيرة التي أحاطت باللاعب عقب المباراة إلا أن إدارة ناديه السعودي مازالت مُصرة على التخلص منه لعدم اقتناع المدرب لويس كاسترو بمردوده خلال النصف الأول من الموسم الجاري.

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جاليتي أكد أن النصر يعمل بالفعل على رحيل فوفانا بالإعارة خلال يناير الجاري، وقد أشار في تغريدة سابقة لوجود 3 أندية حريصة على ضمه، مشيرًا إلى أن النادي حدد بديله بالفعل وهو قلب الدفاع الياباني كوكي ماكيدا لاعب يونيون البلجيكي.

الصحفي الشهير أوضح أن النصر يرغب في دعم دفاعه بضم مدافع جديد، مشيرًا إلى أن الأسكتلندي جون سوتار لاعب رينجرز ضمن المرشحين كذلك لخلافة فوفانا في قائمة الأجانب.

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