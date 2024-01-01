أخبار النصر اليوم | انتعاشة مالية ضخمة .. وبراءة كريستيانو رونالدو من التهمة الكبيرة

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم الإثنين الموافق الأول من يناير 2024م

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ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز أخبار نادي النصر السعودي، اليوم الإثنين الموافق الأول من يناير2024م، وما يدور حول الفريق.

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لويس كاسترو يُبرئ رونالدو من التهمة الكبيرة ويُحبط جمهور النصر بشأن انتقالات يناير

برأ لويس كاسترو المدير الفني للنصر نجم الفريق كريستيانو رونالدو من كل الاتهامات بتحكمه بغرفة الملابس وفرض سيطرته على المدرب وزملائه اللاعبين (طالع التفاصيل).

بعد عروض أندية الصندوق .. الشباب يحسم موقفه من بيع متعب الحربي في الشتوية!

اتخذ مسؤولو نادي الشباب السعودي، قرارًا حاسمًا بشأن "الاستغناء" عن أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم، من عدمه، خلال الميركاتو الشتوي الحالي "يناير 2024" (طالع التفاصيل).

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هدف النصر السابق .. مدرب عالمي يعلن استعداده للانتقال إلى الدوري السعودي

يستعد أحد الأسماء التدريبية الكبيرة؛ للانتقال إلى دوري روشن السعودي للمحترفين، في الموسم الرياضي القادم 2024-2025 (طالع التفاصيل).

رونالدو يتألق خارج الملعب أيضًا .. الصين تدعم خزينة النصر بـ9 ملايين دولار

لا يتوقف كريستيانو رونالدو عن مساعدة فريقه النصر داخل وخارج الملعب، بطريقة مباشرة وغير مباشرة، وقد ساهم مؤخرًا بدعم خزينة النادي بـ9 ملايين دولار (طالع التفاصيل).

وجه رسالة للإدارة بشأن حمدالله وحجازي .. محمد نور: رونالدو لن يُضيف شيئًا للاتحاد

أشاد محمد نور نجم الكرة السعودية المعتزل بهداف عام 2023 على الصعيد العالمي، كريستيانو رونالدو، لكنه أكد في نفس الوقت أنه لن يستطيع تقديم أي إضافة للاتحاد حال انضم إليه (طالع التفاصيل).

تسيد العالم من الدوري السعودي!.. تقييم مستوى كريستيانو رونالدو بجميع مباريات موسم 2023-2024

تعددت الصفقات المثيرة للاهتمام بالدوري السعودي، لكن يظل هناك نجم واحد يفضل الجمهور مشاهدته دائمًا وهو لاعب النصر كريستيانو رونالدو (طالع التفاصيل).

من أحرج جمهور الهلال والذي "يسجنه" النصر جزئيًا .. نجوم العالم في السعودية بين خيبة الأمل والإبداع

ضمت أندية دوري روشن السعودي العديد من النجوم الكبار الناشطين في الدوريات الأوروبية خلال سوق الانتقالات الصيفي الأخير، بعضهم في المرحلة الأخيرة من مسيرته الكروية وبعضهم في ذروتها والبعض الآخر مازال يشق طريقه مثل جابرييل فيجا لاعب وسط الأهلي (طالع التفاصيل).

بين حارس محظوظ ومقاتل محبط .. الفائزون والخاسرون من توقف الدوري السعودي

اختتم الجزء الأول من موسم 2023-2024 لدوري روش السعودي بعدما لعُبت منه 19 جولة هي جميع جولات الذهاب بجانب الأسبوعين الـ17 والـ18 ولم يتبق سوى مباراة مؤجلة واحدة بين الطائي والاتحاد أجلت من الأسبوع الأخير بسبب سوء الأحوال الجوية (طالع التفاصيل).

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