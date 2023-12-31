وجه رسالة للإدارة بشأن حمدالله وحجازي .. محمد نور: رونالدو لن يُضيف شيئًا للاتحاد

أسطورة العميد يُحدد حاجته من الأجانب خلال يناير

SHAHID

أشاد محمد نور نجم الكرة السعودية المعتزل بهداف عام 2023 على الصعيد العالمي، كريستيانو رونالدو، لكنه أكد في نفس الوقت أنه لن يستطيع تقديم أي إضافة للاتحاد حال انضم إليه.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

العميد يعيش أيامًا صعبة يأمل بالخروج منها بدعم صفوفه جيدًا خلال يناير القادم، وقد سأل أحد المشاهدين نور خلال تواجده في برنامج "دورينا غير" عن مدى قدرة رونالدو إنهاء مشاكل الفريق حال انضم إليه فكانت الإجابة "رونالدو لو انضم للاتحاد في وضعه الحالي ودون دعمه بأي لاعبين أجانب كبار فلن يختلف عن كريم بنزيما، لن يستطيع تقديم أي إضافة للفريق".

ووجه نور رسالة للإدارة الاتحادية بشأن المدافع أحمد حجازي والمهاجم عبد الرزاق حمدالله، بقوله "حجازي يجب أن يعود لقائمة الفريق، ذلك القرار الأهم وهو اللاعب الأهم، الاتحاد باعتقادي يحتاج 3-4 أجانب جدد مع بقاء كانتي وفابينيو وبنزيما وعودة حجازي، رأيي الشخصي أن حمدالله يجب أن يبقى مع الاتحاد".

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

اللاعب الأسطوري في الاتحاد قسى على المدرب السابق نونو سانتو في حديثه، متهمًا إياه بالوقوف خلف الإصابات الكثيرة في الفريق لسوء فترة الإعداد، وكذلك بالتقصير في طلب الدعم بلاعبين كبار رغم إدراكه أهمية ذلك في ظل المشاركة في كأس العلم للأندية ودوري أبطال آسيا بجانب البطولات المحلية.

يُشار إلى أن الدوري السعودي بدأ اليوم توقفًا طويلًا بسبب إقامة كأس آسيا، الاتحد يحتل حاليًا المركز السابع بفارق 25 نقطة عن الهلال في الصدارة مع بقاء مباراة مؤجلة أمام الطائي.

SHAHID