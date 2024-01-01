رونالدو يتألق خارج الملعب أيضًا .. الصين تدعم خزينة النصر بـ9 ملايين دولار

النصر قبل النجم البرتغالي شيء وبعده شيء آخر تمامًا

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لا يتوقف كريستيانو رونالدو عن مساعدة فريقه النصر داخل وخارج الملعب، بطريقة مباشرة وغير مباشرة، وقد ساهم مؤخرًا بدعم خزينة النادي بـ9 ملايين دولار.

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ذلك المبلغ سيتحصل عليه الفريق السعودي مقابل تواجده في الصين خلال فترة توقف دوري روشن السعودي، حيث سيخوض مباراتين وديتين هناك أمام شنجهاي في الـ24 من يناير الجاري، وتشجيانج في الـ28 من نفس الشهر.

الصين ستُقدم 9 ملايين دولار للنصر مقابل خوض المباراتين بجانب إجراء لاعبيه عدة لقاءات إعلامية، وعلى رأسهم رونالدو الذي يحظى بشعبية واسعة في البلاد، وهو أمر لم يكن يحدث للفريق قبل ضم النجم صاحب الـ38 عامًا.

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نجوم النصر يتمتعون حاليًا بإجازة ستمتد لـ15 يومًا بسبب توقف الدوري نظرًا لإقامة كأس آسيا، ومن المتوقع أن يعود اللاعبون لإجراء بعض الفحوصات الطبية والتدريبات البدنية في الرياض قبل السفر إلى الصين.

جولة الصين لن تضم اللاعبين السعوديين المتواجدين مع المنتخب في قطر لخوض كأس آسيا، بجانب الثنائي سيكو فوفانا وساديو ماني لتواجدهما مع منتخب بلادهما السنغال لخوض غمار بطولة كأس أمم إفريقيا في كوت ديفوار.

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