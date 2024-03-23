أخبار النصر اليوم | المقارنة بين كريستيانو رونالدو ونيمار .. ونجم ليون يعود للصورة

نُقدم لكم أبرز أخبار النادي النصر اليوم السبت 23 مارس 2024م

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ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز أخبار النادي النصر السعودي، اليوم السبت 23 مارس 2024م، وما يدور حول الفريق.

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"حركة عادية تمامًا" .. هزازي يدافع عن كريستيانو رونالدو ويتحدث عن شقيقه "المدلل" ومجاملة الهلال والنصر!

أطلق إبراهيم هزازي، لاعب الأهلي والاتحاد السابق، تصريحات قوية في مقابلة صحفية، دافع من خلالها عن مسيرته وتطرق للحديث عن تفضيل الهلال والنصر على باقي الأندية السعودية. "اقرأ التفاصيل"

أيام كاسترو معدودة .. النصر يريد مدرب ريال مدريد الأسبق

كشفت تقارير صحفية عن اهتمام مجلس إدارة نادي النصر، بالتعاقد مع مانويل بيليجريني، المدير الفني الأسبق لريال مدريد، والحالي لنادي ريال بيتيس الإسباني. "اقرأ التفاصيل"

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بعد الضربات المتتالية.. إدارة النصر تخطر كاسترو بتغيير جذري!

قررت إدارة نادي النصر السعودي إجراء تغيير جذري على مستوى الجهاز الطبي للفريق، نظرًا لوجود العديد من الإصابات التي ضربت الفريق في الآونة الأخيرة. "اقرأ التفاصيل"

تحول بشكل مرعب وأبهر كريستيانو رونالدو .. عضلات أوزيل تثير جنون الجماهير!

أبدى كريستيانو رونالدو، لاعب النصر اعجابه بالمستوى الذي وصل إليه زميله السابق في ريال مدريد، مسعود أوزيل، في صالة التمرينات الرياضية. "اقرأ التفاصيل"

إثر تراكم البطاقات.. مدافع النصر خيار مانشيني لاستبدال البليهي

قرر المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني المدير الفني للمنتخب السعودي، ضم بديل علي البليهي الموقوف عن المباراة المقبلة في تصفيات كأس العالم 2026. "اقرأ التفاصيل"

الفارق كبير .. "لا يُمكن المقارنة بين نيمار وكريستيانو رونالدو"

على الرغم من إصابته، إلا أن الجماهير تضع النجم البرازيلي نيمار جونيور لاعب الهلال، في مقارنة مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر خلال الفترة الحالية. "اقرأ التفاصيل"

ليس الأهلي أو الهلال .. "هذا الفريق الأكثر تأثرًا من أخطاء التحكيم بدوري روشن!"

شهد الموسم الحالي الكثير من الجدل بسبب الأخطاء التحكيمية، في بطولة دوري روشن السعودي، ولكن هناك من يرى أن نادي النصر هو الأكثر تأثرًا بشكل سلبي من تلك الأخطاء. "اقرأ التفاصيل"

بعد استهدافه من الهلال والنصر .. هداف ليون يعود للصورة من جديد!

دخل هداف نادي ليون الفرنسي ضمن قائمة اللاعبين المرشحين للانضمام إلى دوري روشن السعودي، بعد أن كان هدفًا لناديي الهلال والنصر خلال صيف 2023. "اقرأ التفاصيل"

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