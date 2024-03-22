الفارق كبير .. "لا يُمكن المقارنة بين نيمار وكريستيانو رونالدو"

الفارق كبير بين رونالدو ونيمار

SHAHID

على الرغم من إصابته، إلا أن الجماهير تضع النجم البرازيلي نيمار جونيور لاعب الهلال، في مقارنة مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر خلال الفترة الحالية.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وقال الإعلامي بندر الدبيخي خلال تصريحات لبرنامج "الحصاد الرياضي": "هذا ليس مستوى نيمار، لأنه لا يُحافظ على نفسه خارج الملعب، ولا يمكن أن تقارن بينه وبين كريستيانو رونالدو لأنه يُحافظ جيدًا".

وأضاف الإعلامي الرياضي: "كثرة إصابات نيمار تدل على أنه ليس محافظًا على نفسه، ولديه الكثير من المشاكل بسبب هذا الأمر".

واختتم بندر الدبيخي تصريحاته قائلًا: "أتصور أن نيمار لن يعود نيمار المعروف لدى الجميع بل سيختلف جزئيًا".

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

ويُعاني نيمار حاليًا من إصابة بقطع في الرباط الصليبي والغضروف، ستجعله يغيب عن الملاعب حتى نهاية الموسم الحالي، حيث يتواجد حاليًا في بلاده البرازيل لمواصلة التأهيل.

SHAHID