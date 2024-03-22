بعد الضربات المتتالية.. إدارة النصر تخطر كاسترو بتغيير جذري!

هل يغير القرار مصير "العالمي؟"

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قررت إدارة نادي النصر السعودي إجراء تغيير جذري على مستوى الجهاز الطبي للفريق، نظرًا لوجود العديد من الإصابات التي ضربت الفريق في الآونة الأخيرة.

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وأفادت صحيفة "الرياضية" بأن إدارة النصر أخطرت لويس كاسترو بإنهاء عقد أخصائي العلاج الطبيعي في الفريق، ديفيد جاريدو، على أن يتم إخبار جاريدو نفسه في وقت لاحق.

كما صدقت الإدارة على إنهاء عقد ديفيد ماركيز مسؤول الجهاز الطبي الأول بالنصر، والذي ينتهي عقده أصلًا خلال شهرين، لكن لن تنتظر الإدارة انتهاء العقد بشكل طبيعي وستجلب بديلًا له.

إصابات النصر في الآونة الأخيرة اشتملت على 4 لاعبين محليين ومحترف، وهم سلطان الغنام وعبدالإله العمري وعبدالله الخيبري ووليد عبدالله وأندرسون تاليسكا.

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ويحتل النصر وصافة ترتيب الدوري السعودي خلف الهلال، وتبدو آماله في اللحاق بالزعيم في صدارة الترتيب شبه معدومة وسط تألق من كتيبة جورج جيسوس.

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