أخبار النصر اليوم | طلب العالمي "المفاجئ" قبل ديربي الهلال .. وسبب استبعاد تاليسكا ضد الوحدة!

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم 26 سبتمبر 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم الجمعة 27 سبتمبر 2024.

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"هذا الشخص وراء اعتزال حسين عبد الغني" .. جستنيه يكشف سر نهاية رحلة قائد الأهلي بعد 25 عامًا

كشف الناقد الرياضي عدنان جستنيه، عن السر وراء اتخاذ حسين عبد الغني، أسطورة الكرة السعودية، قراره بالاعتزال النهائي في أكتوبر 2020، والذي وضع حدًا لمسيرة كروية عمرها 25 عامًا. "اقرأ التفاصيل"

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"صبي يجمع الكرات!" .. شقيقة كريستيانو رونالدو تنتقم لنجم النصر بـ"السخرية من لاعب ريال مدريد الأسبق"

انتقمت إيلما أفيرو، شقيقة الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، لـ"أخيها" من أحد اللاعبين السابقين. "اقرأ التفاصيل"

قرعة كأس الملك "دور الـ16" | الاتحاد يصطدم بـ"قاهر الأهلي" .. ومواجهة صعبة للنصر وسهلة للهلال

أجريت مساء اليوم الخميس، في العاصمة السعودية "الرياض"، قرعة ثمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، للموسم الرياضي الحالي 2024-2025. "اقرأ التفاصيل"

مفاجأة ستيفانو بيولي .. استبعاد فني لنجم النصر من مواجهة الوحدة!

وجّه الإيطالي ستيفانو بيولي، المدير الفني لنادي النصر السعودي، صدمة إلى أحد محترفي الفريق الأول لكرة القدم، قبل مواجهة الوحدة، مساء غدٍ الجمعة. "اقرأ التفاصيل"

GOAL

كواليس جديدة .. كريستيانو رونالدو أمر بجلب هذه الصفقة للنصر و"الاستقطاب" نفذت رغم نفاد الميزانية!

"كريستيانو رونالدو هو الآمر الناهي".. جملة نسمعها كثيرًا، منذ انضمام الأسطورة البرتغالية إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، في يناير من عام 2023. "اقرأ التفاصيل"

اشتعل الديربي مبكرًا .. النصر يحتج قبل مواجهة الهلال!

رغم أنه لا تزال تفصلنا أربع جولات على ديربي الرياض بين الهلال والنصر إلا أن العالمي قرر أن يشعل الأجواء مبكرًا بالاحتجاج! "اقرأ التفاصيل"

لمعالجة ما أفسده لويس كاسترو .. قرارات فنية جديدة لستيفانو بيولي واستبعاد أندرسون تاليسكا للإصابة!

اتخذ المدرب الإيطالي ستيفانو بيولي قرارات فنية جديدة، بهدف معالجة ما أفسده البرتغالي لويس كاسترو المدير الفني السابق للعالمي، وذلك قبل مواجهة الوحدة مساء اليوم الجمعة. "اقرأ التفاصيل"