"صبي يجمع الكرات!" .. شقيقة كريستيانو رونالدو تنتقم لنجم النصر بـ"السخرية من لاعب ريال مدريد الأسبق"

الصمت ليس عنوانًا لعائلة كريستيانو رونالدو..

انتقمت إيلما أفيرو، شقيقة الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، لـ"أخيها" من أحد اللاعبين السابقين.

رونالدو البالغ من العمر 39 سنة، والذي انضم إلى النصر في يناير 2023، يواجه العديد من الانتقادات في الفترة القليلة الماضية؛ وسط تقليل البعض منه، ومطالبته باعتزال كرة القدم نهائيًا.

وعلى رأس هؤلاء.. النجم الإيطالي أنطونيو كاسانو، مهاجم نادي ريال مدريد الأسبق، الذي سخر من الأسطورة البرتغالية؛ بقوله: "لا يهم إذا سجل 3000 هدف.. إنه لا يعرف كيف يلعب كرة القدم".

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ومن ناحيتها.. ردت إيلما عبر موقع تبادل الصور "إنستجرام"، على سخرية كاسانو من كريستيانو رونالدو، بوصف النجم الإيطالي المعتزل بـ"صبي جامع للكرات".

وقالت شقيقة رونالدو: "أنا لا أعرف هذا الرجل المسكين؛ لكن.. هناك شيء واحد فقط بالنسبة له، وهو أنه لا يعرف كيف يسجل 900 هدف"؛ في إشارة إلى تخطي الأسطورة البرتغالية، حاجز التسعمائة هدف في مسيرته الكروية.

وأضافت إيلما أفيرو ساخرة من أنطونيو كاسانو، ومقللة من مسيرته مع عالم الساحرة المستديرة: "يقولون إنه كان لاعب كرة قدم.. أعتقد أنهم مخطئون؛ لقد كان بالتأكيد (صبيًا يجمع الكرات)".

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جدير بالذكر أن كاسانو مثّل ريال مدريد، في موسم رياضي واحد فقط "2007-2008"، كما ارتدى قمصان العديد من الأندية الإيطالية العملاقة؛ على رأسها إنتر وميلان وروما وبارما.