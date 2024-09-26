قرعة كأس الملك "دور الـ16" | الاتحاد يصطدم بـ"قاهر الأهلي" .. ومواجهة صعبة للنصر وسهلة للهلال

مواجهات ساخنة مرتقبة في أغلى البطولات..

أجريت مساء اليوم الخميس، في العاصمة السعودية "الرياض"، قرعة ثمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، للموسم الرياضي الحالي 2024-2025.

ويشهد ثمن نهائي أغلى البطولات، "غياب" بعض الأندية الكبرى، التي ودعت المنافسة من دور الـ32، في مفاجآت غير متوقعة؛ على رأسها الأهلي والفتح.

الأهلي ودع منافسات كأس خادم الحرمين الشريفين 2024-2025، بعد الخسارة (1-2) من الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجندل، بينما سقط الفتح أمام الجبلين بـ"هدفين دون رد".

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ومن ناحيتها.. صعدت باقي الأندية الكبرى الأخرى، إلى ثمن نهائي الكأس؛ في مقدمتها: الهلال، النصر، الاتحاد، الشباب والاتفاق، بالإضافة إلى القادسية المدجج بالنجوم العالميين.

وفيما يلي.. نتائج قرعة ثمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الرياضي الحالي

* المباراة الأولى: النصر - التعاون.

* المباراة الثانية: الفيحاء - العربي.

* المباراة الثالثة: النجمة - الرائد.

* المباراة الرابعة: الاتحاد - الجندل.

* المباراة الخامسة: الطائي - الهلال.

* المباراة السادسة: الوحدة - القادسية.

* المباراة السابعة: الرياض - الشباب.

* المباراة الثامنة: الجبلين - الاتفاق.

ويُلعب دور الـ16 من مباراة واحدة فقط؛ تُقام على أرضية ملعب الفريق الذي كُتِب اسمه أولًا؛ على سبيل المثال: المباراة الأولى تم اختيار النصر أولًا؛ إذًا فهو سيستضيف مواجهته أمام التعاون، في "الأول بارك" بالعاصمة الرياض.

جدير بالذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، حقق لقب النسخة الأخيرة من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين؛ بعد الفوز على النصر في المباراة النهائية، بركلات الجزاء الترجيحية، عقب التعادل الإيجابي (1-1).