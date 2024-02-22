أخبار النصر اليوم | توعد لرونالدو في الإمارات .. وريال مدريد يُقلد العالمي!

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم الخميس 22 فبراير 2024م

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ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز أخبار نادي النصر السعودي، اليوم الخميس 22 فبراير 2024م، وما يدور حول الفريق.

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فيديو | تصرف غريب .. لويس كاسترو يخرج عن شعوره في مباراة النصر والفيحاء بسبب كريستيانو رونالدو

خرج البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني لنادي النصر، عن شعوره، خلال مباراة الفريق الأول لكرة القدم أمام الفيحاء، مساء اليوم الأربعاء. "اقرأ التفاصيل"

فيديو | بعد حملة السخرية ضده .. تصرف مفاجئ من جماهير النصر مع وليد عبد الله في "الأول بارك"

فاجأت جماهير نادي النصر السعودي، لاعبها وليد عبد الله، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم؛ على هامش مباراة الفيحاء، في دوري أبطال آسيا 2023-2024. "اقرأ التفاصيل"

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إلى مواجهة العين .. النصر يتخطى الفيحاء بثنائية في دوري أبطال آسيا

تأهل النصر إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا، بعد الفوز على نظيره الفيحاء بهدفين دون رد، في إياب دور الـ16 بالبطولة القارية. "اقرأ التفاصيل"

النصر والفيحاء | "مانويل نوير" ومايسترو المحليين .. جواهر العالمي لا تنفد!

على الرغم من النقص العددي في صفوف النصر، إلا أن النجوم المتواجدين في قائمة العالمي أثبتوا أنهم قادرون على تعويض أي نقص، خاصة اللاعبين المحليين بالصفوف، وهذا ما شاهدناه على أرض الواقع في مباراة الفريق ضد الفيحاء بدوري أبطال آسيا. "اقرأ التفاصيل"

النصر ضد الفيحاء | "الحظ ليس مدينًا للدون" .. رونالدو لا يرفض الهدايا والعرش الذهبي يستحق القتال

قاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، النصر السعودي للفوز على الفيحاء بهدفين دون رد، اليوم الأربعاء على ملعب "الأول بارك"، في إياب دور الـ16 من دوري أبطال آسيا. "اقرأ التفاصيل"

فيديو | "أريد رؤية المشاكل" .. تعليق غريب من كاسترو عن مشادة لاجامي وبروزوفيتش

علق البرتغالي لويس كاسترو المدير الفني لفريق نادي النصر، على الفيديو المنتشر الذي يظهر فيه الثنائي علي لاجامي والكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، يشتبك قبل انطلاق مباراة الفريق ضد الفيحاء. "اقرأ التفاصيل"

فيديو | "السر الحقيقي" .. وليد عبد الله يكشف سبب تألقه أمام الفيحاء

كشف وليد عبد الله حارس مرمى النصر، عن السبب الحقيقي وراء تألقه في مباراة الفيحاء، التي أقيمت مساء الأربعاء، ببطولة دوري أبطال آسيا. "اقرأ التفاصيل"

فيديو | "ندفع ثمن التقاعس!" .. رئيس الفتح يجدد الهجوم على حكام مواجهة النصر

كشف منصور العفالق رئيس نادي الفتح عن الطلب الذي تقدم به ناديه، بعد واقعة الخطأ التحكيمي في مباراة النصر، التي أقيمت ضمن منافسات دوري روشن السعودي. "اقرأ التفاصيل"

فيديو | "هاتوه" .. جماهير العين تتوعد كريستيانو رونالدو بعد التأهل الآسيوي!

ضرب نادي النصر موعدًا لملاقاة نظيره العين الإماراتي في ربع نهائي دوري أبطال آسيا، لتتوعد الجماهير الإماراتية النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو. "اقرأ التفاصيل"

اتحاد الكرة يُوضح حقيقة إلغاء أو تأجيل كأس السوبر السعودي

أوضح اتحاد كرة القدم السعودي حقيقة الأخبار المنتشرة حول إلغاء أو تأجيل بطولة كأس السوبر للموسم الجاري بسبب عدم وجود مساحة فارغة لإقامة المباريات. "اقرأ التفاصيل"

المهمة المستحيلة .. دور الـ16 في دوري الأبطال يُقدم خدمة كبيرة للنصر في سباق التأهل لمونديال الأندية 2025

فيما حسم الهلال بالفعل تواجده في كأس العالم للأندية 2025، مازال النصر والاتحاد يسعيان بقوة للتواجد معه على نفس الطائرة المتجهة إلى الولايات المتحدة الأمريكية لخوض غمار البطولة. "اقرأ التفاصيل"

فعلوها لرونالدو فقط .. ريال مدريد يكسر تقاليده لـ"إمطار" مبابي بالأموال

يستعد النجم الفرنسي كيليان مبابي لاتخاذ خطوة جديدة في مستقبله، بعد الاقتراب من الإعلان بشكل رسمي عن مغادرته لباريس سان جيرمان. "اقرأ التفاصيل"

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