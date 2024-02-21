فيديو | "أريد رؤية المشاكل" .. تعليق غريب من كاسترو عن مشادة لاجامي وبروزوفيتش

المدرب البرتغالي يتحدث عن واقعة مشادة لاجامي وبروزوفيتش

علق المدرب البرتغالي لويس كاسترو المدير الفني لفريق نادي النصر، عن الفيديو المنتشر الذي يظهر فيه الثنائي علي لاجامي والكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، قبل انطلاق مباراة الفريق ضد الفيحاء.

وانتشر مقطع فيديو يظهر مشادة بين لاجامي وبروزوفيتش قبل بداية المباراة، كادت أن تتطور إلى اشتباك بالأيدي لولا تدخل مدرب الفريق الذي أبعد بين الثنائي.

ونقلًا عن الصحفي علي العنزي فإن كاسترو علق على تلك اللقطة بالمؤتمر الصحفي، حيث قال: "من الجيد أننا نرى اللاعبين يتناقشون سويًا، فأنا أحب هذا الأمر".

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وأضاف المدرب البرتغالي ضاحكًا: "لا أحب السلام بين اللاعبين وهذه الأمور، أريد أن أرى المشاكل".

وحقق فريق نادي النصر الفوز على نظيره الفيحاء بهدفين دون رد، ليتأهل إلى دور ربع النهائي ببطولة دوري أبطال آسيا.