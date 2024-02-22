فيديو | "هاتوه" .. جماهير العين تتوعد كريستيانو رونالدو بعد التأهل الآسيوي!

جماهير العين لديها رسالة إلى رونالدو!

ضرب نادي النصر موعدًا لملاقاة نظيره العين الإماراتي في ربع نهائي دوري أبطال آسيا، لتتوعد الجماهير الإماراتية النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وتأهل النصر إلى ربع النهائي، بعد تخطي الفيحاء بثلاثة أهداف دون رد بمجموع مباراتي الذهاب والإياب، في دور ثمن النهائي بالبطولة القارية.

كما تأهل العين بعدما انتصر على ناساف الأوزبكي بهدفين مقابل هدف واحد، بعد أن كان متأخرًا بهدف دون رد، في مباراة الإياب التي أقيمت على ملعب هزاع بن زايد بمدينة العين.

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وبعد انتهاء مباراة العين أمام ناساف، قامت الجماهير العيناوية بتوجيه رسالة تتوعد فيها النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، حيث قاموا بالهتاف: "هاتوا رونالدو هاتوه".

ويستضيف العين نظيره النصر يوم 4 مارس المقبل في مباراة ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا، على أن تقام مباراة العودة على ملعب الأول بارك في الرياض يوم 11 مارس.