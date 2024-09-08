أخبار النصر اليوم | قلق قبل لقاء الأهلي وإشادة من عبدالرزاق حمدالله بالعالمي

نُقدم لكم أبرز أخبار نادي النصر اليوم الأحد الموافق الثامن من سبتمبر 2024م

ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز أخبار نادي النصر السعودي، اليوم الأحد الموافق الثامن من سبتمبر 2024م، وما يدور حول الفريق.

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قبل قمة النصر والأهلي .. العالمي يتلقى ضربة مقلقة والراقي ينتعش بخبر سار

يفتتح النصر والأهلي قمم الموسم الجديد من دوري روشن السعودي، عندما يستضيف ملعب الأول بارك مواجهتهما ضمن الجولة الثالثة في 13 من سبتمبر الجاري. (طالع التفاصيل)

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رسالة إلى عمر السومة ووعيد للهلال والأهلي .. عبدالرزاق حمدالله: استمراري في السعودية دليل على قيمتي

أكد المغربي عبدالرزاق حمدالله؛ مهاجم الشباب السعودي، على تجديد طموحه في الموسم الجديد، مشددًا على ثقته في قدرة الليوث على التتويج ببطولة خلال 2024-2025، متوعدًا منافسيه في الوقت ذاته. (طالع التفاصيل)

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التواصل مع رئيس جديد والرغبة في إقالة كاسترو .. تحركات نصراوية حاسمة!

يقود رائد إسماعيل عضو مجلس إدارة نادي النصر الربحية، تحركات خلال الوقت الحالي، لحسم ملف الرئيس الجديد الذي سيقود العالمي خلال الفترة المقبلة. (طالع التفاصيل)

لا يريد اللعب في السعودية .. برشلونة يرفض دخول السباق الأوروبي على توقيع أدريان رابيو

لا يزال أدريان رابيو، بحاجة للاستقرار على تجربته الاحترافية الجديدة، منذ رحيله عن صفوف يوفنتوس، خلال صيف 2024، بعد انتهاء عقده، حيث تلقى لاعب الوسط الفرنسي، العديد من العروض السعودية والأوروبية. (طالع التفاصيل)

بثلاث كلمات .. إيمريك لابورت يعلق لأول مرة على مفاوضات ريال مدريد!

علق النجم الإسباني إيمريك لابورت مدافع النصر، على الأخبار التي تم تداولها مؤخرًا، بشأن رغبة ريال مدريد في التعاقد معه خلال الميركاتو الصيفي 2024. (طالع التفاصيل)

"على رأسه ريشة؟!" .. تصرف فهد بن نافل في التدريبات يثير الجدل حول "معاملة خاصة" للهلال

يتمتع فهد بن نافل؛ رئيس نادي الهلال السعودي "المؤسسة غير الربحية"، بامتيازات خاصة، لا يتمتع بها نظراؤه في النصر، الاتحاد والأهلي، وهو ما يثير الجدل بين الحين والآخر. (طالع التفاصيل)