التواصل مع رئيس جديد والرغبة في إقالة كاسترو .. تحركات نصراوية حاسمة!

النصر يُريد حسم ملفاته الساخنة

يقود رائد إسماعيل عضو مجلس إدارة نادي النصر الربحية، تحركات خلال الوقت الحالي، لحسم ملف الرئيس الجديد الذي سيقود العالمي خلال الفترة المقبلة.

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ويعيش النصر في حالة من عدم الاستقرار الإداري حاليًا، بعد أن تقدم إبراهيم المهيدب باستقالته من رئاسة العالمي بسبب صراع إداري.

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وكشف برنامج "برا 18" عن أن رائد إسماعيل عضو مجلس إدارة شركة نادي النصر الربحية، قد تواصل مع رئيس الاتحاد السعودي للريشة الطائرة مقرن المقرن، لعرض عليه رئاسة النصر".

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وأضاف مقدم البرنامج قائلًا: "بعد نهائي كأس السوبر، هناك رغبة كبيرة من جانب رائد إسماعيل وأيضًا فيرناندو هييرو المدير الرياضي بعدم استمرار البرتغالي لويس كاسترو في تدريب الفريق".

وكان النصر قد خسر على يد الهلال في نهائي كأس السوبر السعودي برباعية مقابل هدف واحد، الأمر الذي دفع الجماهير للمطالبة بإقالة كاسترو بسبب مستوى الفريق غير المقنع.