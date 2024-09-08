"على رأسه ريشة؟!" .. تصرف فهد بن نافل في التدريبات يثير الجدل حول "معاملة خاصة" للهلال

العيون على كل خطوة يخطوها رئيس الهلال في ظل ظروف منافسيه الصعبة..

يتمتع فهد بن نافل؛ رئيس نادي الهلال السعودي "المؤسسة غير الربحية"، بامتيازات خاصة، لا يتمتع بها نظراؤه في النصر، الاتحاد والأهلي، وهو ما يثير الجدل بين الحين والآخر.

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الرباعي "الزعيم، العالمي، العميد والراقي" مملوك لصندوق الاستثمارات العامة بنسبة 75%، وهو ما يعني أن الرئيس التنفيذي للنادي هو صاحب القرار الأول والأخير مع "تهميش" رئيس المؤسسة غير الربحية إلى حدٍ ما.

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لكن ابن نافل الوحيد من بين رؤساء الرباعي الذي يظهر في عدة مناسبات من المفترض أنه غير مخول بها، كالإعلان عن الصفقات الجديدة دون أي ظهور حقيقي للرئيس التنفيذي للهلال الإسباني ستيف كالزادا، وهو التصرف الذي أثار الكثير من الجدل.

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لكن ظهر تصرف جديد أثار استياء البعض ألا وهو حضور ابن نافل وأعضاء مجلس إدارته لتدريبات الزعيم، رغم أنه تم وضع بعض القيود على ذلك التصرف.

أحد المستائين هو الصحفي فيصل القيران الذي علق عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي: "ولا تزال إدارة ابن نافل تحظى باستثناء منح الصلاحيات حتى تمرين البارح الذي أشرفت عليه مع كامل طاقمها المحلي!، ليبقى السؤال يتردد كل يوم: هل الهلال على رأسه ريشة لكي يمنح رئيسه صلاحيات لوحده عن أندية النصر والأهلي والاتحاد التي تعج بمشاكل التنفيذيين الأجانب؟".

يذكر أن فهد بن نافل فاز بمقعد رئاسة القلعة الزرقاء في الانتخابات الأخيرة بالتزكية في يونيو الماضي، بينما استقال نظراؤه في النصر والاتحاد الثنائي إبراهيم المهيدب ولؤي ناظر على الترتيب، اعتراضًا على عدم منحهم بعض الصلاحيات مقارنة بالرؤساء التنفيذيين، فيما لا يزال خالد العيسى محتفظًا بمقعده في الأهلي.