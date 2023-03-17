أخبار النصر اليوم | الاقتراب من الرخصة الآسيوية .. وأبها يفتقد نجمه

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم 17 مارس 2023

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 17 مارس 2023.

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فؤاد أنور والهارب والأنيق .. أشهر ناكري المعروف في كرة القدم

فؤاد أنور اسم يحضر ضمن المواضيع الأكثر تداولًا في المملكة السعودية خلال الأيام الماضية، والتهمة "ناكر المعروف".. "اقرأ التفاصيل"

حُسم الأمر .. روبرتو مارتينيز يعلن موقفه رسميًا من استدعاء كريستيانو رونالدو للبرتغال

حسم المدرب الإسباني روبرتو مارتينيز، موقف النجم كريستيانو رونالدو لاعب نادي النصر، من التواجد في قائمة المنتخب البرتغالي، استعدادًا للمباريات المقبلة. "اقرأ التفاصيل"

بعد تلقيه عرضًا من السعودية .. سيرخيو راموس يختار فريقه القادم

اختار النجم الإسباني سيرخيو راموس مدافع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، فريقه القادم، بعد تلقيه العديد من العروض خلال الفترة الماضية، أبرزها من الدوري السعودي. "اقرأ التفاصيل"

العمري يغيب عن لقاء أبها

تأكد غياب صالح العمري صانع ألعاب نادي أبها، عن مباراة فريقه أمام النصر، بالجولة 21 ضمن منافسات دوري روشن للمحترفين.

العمري سيغيب عن مباراة النصر وأبها، بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

عودة دوري روشن السعودي.. تابعه على شاهد

النصر يقترب من الرخصة الآسيوية

أكدت صحيفة "الرياضية" على أن نادي النصر، اقترب من الحصول على الرخصة الآسيوية، من أجل المشاركة في دوري الأبطال.

وأضافت الصحيفة أن النصر لم يتبق فقط سوى 2.2 مليون ريال، من أجل الحصول على الرخصة، والتي ستكون عبارة عن الأموال المتبقية من مقدمات عقود لاعبي الفريق الحاليين.

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