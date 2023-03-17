بعد تلقيه عرضًا من السعودية .. سيرخيو راموس يختار فريقه القادم

اختار النجم الإسباني سيرخيو راموس مدافع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، فريقه القادم، بعد تلقيه العديد من العروض خلال الفترة الماضية، أبرزها من الدوري السعودي.
وكانت بعض التقارير الصحفية قد أكدت على أن راموس أصبح هدفًا لعدة أندية سعودية أبرزها النصر، من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
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وأشار الإعلامي التركي "إكرم كونور" إلى أن راموس رفض عروضًا من الدوري الأمريكي وقطر والدوري السعودي، وقرر تمديد عقده مع باريس سان جيرمان.
راموس جدد عقده لمدة موسم إضافي، لينتهي في صيف 2024، بعد أن دخل الفترة الحرة، التي كانت تتيح له التوقيع لأي فريق آخر.
وكان النصر يرغب في جمع الشمل مرة أخرى بين النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وراموس، بعد أن تزامل الثنائي في ريال مدريد الإسباني سنوات طويلة.
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