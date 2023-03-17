حُسم الأمر .. روبرتو مارتينيز يعلن موقفه رسميًا من استدعاء كريستيانو رونالدو للبرتغال

أحمد رفعت
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Cristiano Ronaldo captain armbandGoal.com
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مارتينيز يحسم موقف رونالدو من الانضمام لقائمة منتخب البرتغال

حسم المدرب الإسباني روبرتو مارتينيز، موقف النجم كريستيانو رونالدو لاعب نادي النصر، من التواجد في قائمة المنتخب البرتغالي، استعدادًا للمباريات المقبلة.

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ويلعب منتخب البرتغال مباراتين أمام ليشتنشتاين ولوكسمبورج، بالتصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأوروبية 2024، والمقرر إقامتها في ألمانيا.

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واختار مارتينيز النجم كريستيانو رونالدو في قائمة البرتغال، استعدادًا لمباراتي ليشتنشتاين ولكسمبورج، وذلك على الرغم من الحديث عن إمكانية استبعاده بعد الانضمام إلى النصر السعودي.

وحافظ رونالدو على التواجد في قائمة منتخب البرتغال، على الرغم من رحيله من الدوريات الأوروبية الكبرى، والانتقال إلى الدوري السعودي.

وقدم رونالدو مع النصر مستوى رائع، حيث سجل 8 أهداف وصناعة هدفين، خلال 7 مباريات شارك فيهم مع العالمي ببطولة دوري روشن للمحترفين.

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