حُسم الأمر .. روبرتو مارتينيز يعلن موقفه رسميًا من استدعاء كريستيانو رونالدو للبرتغال

حسم المدرب الإسباني روبرتو مارتينيز، موقف النجم كريستيانو رونالدو لاعب نادي النصر، من التواجد في قائمة المنتخب البرتغالي، استعدادًا للمباريات المقبلة.
ويلعب منتخب البرتغال مباراتين أمام ليشتنشتاين ولوكسمبورج، بالتصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأوروبية 2024، والمقرر إقامتها في ألمانيا.
عودة دوري روشن السعودي.. تابعه على شاهد
واختار مارتينيز النجم كريستيانو رونالدو في قائمة البرتغال، استعدادًا لمباراتي ليشتنشتاين ولكسمبورج، وذلك على الرغم من الحديث عن إمكانية استبعاده بعد الانضمام إلى النصر السعودي.
وحافظ رونالدو على التواجد في قائمة منتخب البرتغال، على الرغم من رحيله من الدوريات الأوروبية الكبرى، والانتقال إلى الدوري السعودي.
وقدم رونالدو مع النصر مستوى رائع، حيث سجل 8 أهداف وصناعة هدفين، خلال 7 مباريات شارك فيهم مع العالمي ببطولة دوري روشن للمحترفين.
اختيارات المحررين
- فؤاد أنور والهارب والأنيق .. أشهر ناكري المعروف في كرة القدم
- الابتسامة تتحول إلى دموع حمراء .. الدوري الإنجليزي يرفض مجاملة كاسيميرو
- البلطجية في جانب والإيطاليون في الآخر .. ردود أفعال قرعة دوري أبطال أوروبا
- ربع نهائي الأبطال | لعنة الماضي تُطارد أنشيلوتي وديربي أسطوري يلوح في الأفق
- NXGN: رودريجو وبوكايو ساكا .. أين هم جيل 2020 الآن؟