أخبار النصر اليوم | الاستقرار على بديل فوفانا، وتغيير موعد مواجهة الوحدة

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 14 ديسمبر 2023
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تغيير موعد مباراة النصر والوحدة
أفادت صحيفة الرياضية السعودية أن رابطة دوري روشن بصدد اتخاذ قرار بتغيير موعد مباراة النصر والوحدة في الجولة الـ16 من دوري روشن السعودي.
المباراة مقررة عند التاسعة من يوم 22 ديسمبر القادم بتوقيت السعودية، ومن المتوقع أن يتم تقديمها لتُصبح عند الساعة السادسة بالتوقيت المحلي نظرًا لتعارض موعدها الحالي مع نهائي كأس العالم للأندية المقام حاليًا في جدة.
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