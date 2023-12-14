رحلة سرية من الكاميرون إلى باريس .. كشف سر استبعاد أبو بكر في بشكتاش

المهاجم الكاميروني استبعد من فريقه التركي

كشفت المصادر الصحفية التركية عن السبب الحقيقي خلف استبعاد مهاجم النصر السابق، فينسنت أبو بكر، من فريق الحالي، بشكتاش التركي، كإجراء عقابي الإثنين الماضي.

المهاجم الذي انضم للعملاق التركي في يناير 2023 بعد فسخ عقده من جانب النصر إثر انضمام كريستيانو رونالدو للفريق السعودي ظل خلال الفترة الماضية أحد أبرز نجوم الدوري التركي حتى تراجع مستواه مؤخرًا مما دفع ناديه لاستبعاده و4 زملائه من الفريق عقب الخسارة في الديربي أمام فنربخشة.

بشكتاش اتهم الخماسي بسوء المستوى وعدم التوافق مع الفريق، لكن صحيفة فاناتيك التركية أوضحت أن رحلة سرية من الكاميرون إلى باريس قام بها أبو بكر خلال تواجده مع معسكر بلاده الأخير هي التي تقف خلف سوء مستواه واستبعاده من الفريق.

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إدارة بشكتاش علمت أن اللاعب ذهب إلى باريس لإجراء عملية زراعة شعر ولذا كان يتفادى الالتحامات الهوائية وتسديد الكرة برأسه عنده عودته إلى إسطنبول بناءً على نصيحة الأطباء، حيث طلبوا منه تجنب لمس الكرة بالرأس لمدة 3 أسابيع على الأقل.

أبو بكر ادعى الإصابة وطلب التدرب لوحده والبعد عن المباريات ليُلبي طلب الأطباء وقد أثار ذلك استياء المسؤولين في ناديه عند اكتشاف الأمر وإدراك أنه سبب التراجع الغريب في مستواه.

يُشار إلى أن بيشكتاش تراجع للمركز الخامس في الدوري التركي كما يتذيل مجموعته في دوري المؤتمر الأوروبي حيث عجز عن جمع أكثر من نقطة واحدة من مبارياته الخمسة.