أحرج كريستيانو رونالدو! .. الرئيس التنفيذي للنصر يعلق على أزمة التحكيم

تصريحات أوقعت رونالدو في إحراج!

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أحرج الإيطالي جويدو فينجا الرئيس التنفيذي لنادي النصر، النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد العالمي، بعد تصريحات بشأن التحكيم السعودي ومقارنته بنظيره الأجنبي.

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وقال جويدو خلال تصريحات في قمة كرة القدم العالمية في جدة نقلتها صحيفة "الشرق الأوسط": "لنتحدث بصدق، مستوى الحكم الأجنبي لم يكن مذهلًا، ومن ثم قمت بدراسة مستوى الحكم السعودي، ووجدت أنه على الأقل نفس المستوى إن لم يكن أفضل".

وتابع: "كل الأندية تُطالب بحكام أجانب، ولكن النصر اتخذ عكس هذا الاتجاه واختار الحكم المحلي، لأننا نُريد أن ينمو الدوري ويُشاهده الجميع، وعلينا كنادٍ واتحاد سعودي ورابطة محترفين أن نعمل من أجل الحكم السعودي".

الرئيس التنفيذي لنادي النصر أردف: "الحكام المحليون مدربون بشكل جيد، ولديهم أيضًا المهارة والقدرة وحسن الإدارة، ويمكنهم ارتكاب أخطاء مثلما نرتكب نحن الأخطاء، ونحتاج للعمل مع اتحاد الكرة ورابطة الدوري لتحسين كافة الجوانب باللعبة.

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تصريحات جويدو أحرجت رونالدو بعد اعتراضه في مباراة النصر الأخيرة أمام الرياض على الحكم السعودي ماجد الشمراني، بسبب عدم احتساب ركلة جزاء لمصلحة العالمي. "شاهد التفاصيل"

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