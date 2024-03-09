أخبار النصر اليوم | استخدام الزمالك للسخرية من العالمي .. وتلميحات رونالدو الخطيرة

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يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم السبت 9 مارس 2024

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انتصر على ميسي ولكن.. منافس جديد يقترب من تحطيم رقم رونالدو الأوروبي!

لا يزال الإسباني بيبي رينا حارس فياريال الحالي قويًا بما فيه الكفاية بعمر 41 عامًا لينافس على رقم صامد باسم البرتغالي كريستيانو رونالدو! "اقرأ التفاصيل"

بعد 6 سنوات من رحلة لندن .. السوبر السعودي يقام خارج حدود المملكة بهوية جديدة

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم السبت، عن إقامة كأس السوبر السعودي بهوية جديدة في العاصمة الإماراتية أبوظبي. "اقرأ التفاصيل"

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فيديو | "مهزومين دائمًا!" .. عضو شرف الهلال يستخدم جماهير الزمالك للسخرية من النصر!

لم يفوت حسن الناقور، عضو شرف نادي الهلال، فرصة الاحتفاء بالزعيم والسخرية من غريمه التقليدي النصر، مستغلًا أحداث مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر. "اقرأ التفاصيل"

جاياردو يتحدث عن علاقته مع بنزيما .. ويحذر من قرار "يضعف" الاتحاد أمام الهلال والنصر

كشف الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، المدير الفني لنادي الاتحاد السعودي، عن طبيعة علاقته مع النجم الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم. "اقرأ التفاصيل"

كريستيانو رونالدو يوجه رسالة إلى الجماهير بعد "نكسة" النصر المدوية!

وجّه الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي النصر، رسالة إلى جماهير الفريق الأول لكرة القدم؛ بعد الخسارة القاسية أمام الرائد. "اقرأ التفاصيل"

صورة | تلميحات خطيرة .. كريستيانو رونالدو يسخر من فوز الهلال على الرياض!

سخر الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، من "طريقة" فوز الهلال على الرياض، مساء اليوم الجمعة. "اقرأ التفاصيل"

لويس كاسترو يبرر .. حقيقة تصريحاته "المُهينة" للنصر

كشف البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني لنادي النصر السعودي، عن حقيقة "تقليله" من فريقه؛ بعد السقوط أمام الرائد، أمس الخميس. "اقرأ التفاصيل"