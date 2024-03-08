لويس كاسترو يبرر .. حقيقة تصريحاته "المُهينة" للنصر

لويس كاسترو أثار الجدل في الساعات الماضية..

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كشف البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني لنادي النصر السعودي، عن حقيقة "تقليله" من فريقه؛ بعد السقوط أمام الرائد، أمس الخميس.

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كاسترو حسب وسائل الإعلام المحلية، قال بعد الخسارة (1-3) أمام الرائد، في الجولة 23 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024: "منذ متى والنصر لا يحقق بطولة؟.. لا تجعلوني أشعر بأن الفريق يتوّج بلقب في كل عام".

هذه التصريحات فتحت أبواب الجحيم على كاسترو، من الجماهير النصراوية العاشقة؛ ليخرج المدرب البرتغالي وينفي عبر صحيفة "الرياضية"، تقليله من نادي النصر أو جماهيره؛ قائلًا: "أنا ليس مسؤولًا عن تفسير تصريحاتي بشكل خاطئ في المؤتمرات".

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وأكد لويس كاسترو، على أنه يريد الفوز بالألقاب والبطولات مع نادي النصر؛ ولهذا السبب هو يتواجد على رأس قيادة الفريق الأول لكرة القدم، حتى الآن.

جدير بالذكر أن كاسترو، وقع على عقود مع نادي النصر في مطلع الموسم الرياضي الحالي 2023-2024، ولمدة عامين حتى 30 يونيو من عام 2025.

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