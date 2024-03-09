فيديو | "مهزومين دائمًا!" .. عضو شرف الهلال يستخدم جماهير الزمالك للسخرية من النصر!

المدرجات البيضاء تتفق على عشق العالمي!

لم يفوت حسن الناقور، عضو شرف نادي الهلال، فرصة الاحتفاء بالزعيم والسخرية من غريمه التقليدي النصر، مستغلًا أحداث مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر.

وحقق الأهلي لقب كأس مصر، للمرة الـ 39 في تاريخه بعد الفوز على الزمالك، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب الأول بارك، في المملكة العربية السعودية.

واستعان الناقور بمقطع فيديو نشره عبر حسابه على منصة "ْX" (تويتر سابقًا)، يستعرض خلاله أحد النشطاء السعوديين آراء جماهير الزمالك حول النادي الأكثر تشابهًا مع فريقهم من أندية الدوري السعودي.

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واتفقت أغلبية جماهير القلعة البيضاء، على أن النصر السعودي هو الذي يشبه فريقهم، باستثناء مشجع أو اثنين ذهبا إلى الهلال أو الاتحاد.

وعلق الناقور على هذا المقطع بحسابه الخاص، مغردًا: "جماهير الزمالك: النصر السعودي، مهزومين دائمًا".

يذكر أن الأهلي، حسم اللقاء في آخر 10 دقائق من المباراة، بهدفين حملا توقيع إمام عاشور ومحمد مجدي "أفشة"، بعد مباراة مثيرة من الجانبين، سيطر الزمالك على مجرياتها بينما كان الأحمر أكثر فاعلية على المرمى في الوقت القاتل.