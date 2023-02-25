أخبار النصر اليوم | اتهامات شايع شراحيلي وسر سفر تاليسكا ووصول عاشق رونالدو للرياض

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم السبت الموافق الـ25 من فبراير 2023

ترصد النسخة العربية من موقع "جول" أبرز أخبار النصر السعودي اليوم السبت، الموافق الـ25 من فبراير 2023، وما يدور حول الفريق.

خاص | إحياء حفلات غنائية؟ .. السبب الحقيقي وراء سفر أندرسون تاليسكا إلى البرازيل

المحترف البرازيلي تسبب في اتهام النصر بغياب الانضباط عنه، فما هي حقيقة سفره للبرازيل؟ (طالع التفاصيل)

الاستغلال الأمثل .. جدل سفر أندرسون تاليسكا للبرازيل يقود لعمل خيري

"استغلال المواقف كما يجب أن يكون" هذا ما ينطبق على الجدل الدائر حاليًا حول سفر البرازيلي أندرسون تاليسكا؛ لاعب النصر السعودي، إلى بلاده، وبدء حملات التشكيك في نوايا اللاعب. (طالع التفاصيل)

غياب ألفارو رغم جاهزيته

أوضحت صحيفة "الرياضية" أن الجهاز الطبي بالاتفاق مع الجهاز الفني للنصر اتفقا على استبعاد المدافع الإسباني ألفارو جونزاليس من مواجهة الليلة أمام ضمك، ضمن الجولة الـ18 من دوري روشن، رغم جاهزيته البدنية واللياقية.

وأشارت الصحيفة إلى أنه تقرر أن يخضع اللاعب لمزيد من التدريبات الانفرادية، مع منحه بعض الراحة، كي لا تعاوده الإصابة من جديد.

فيديو | وعد فأوفى .. تركي آل الشيخ يحقق أمنية الطفل السوري "عاشق كريستيانو رونالدو"

ما مرت إلا ثمانية أيام فقط على كشف أحد الأطفال السوريين عن أمنيته الكروية إلا وكان تركي آل الشيخ؛ وزير الترفيه السعودي، قد اتخذ خطوات جادة لتحقيقها له. (طالع التفاصيل)

"أُجبرت على التنازل عن مستحقاتي" .. النصر يدافع عن نفسه بعد اتهامات شايع شراحيلي

فجّر شايع شراحيلي؛ لاعب النصر السعودي السابق، قضية ضياع حقوق بعض اللاعبين بعد رحيلهم عن العالمي، بعدما تحدث عن إجباره على التنازل عن بعض مستحقاته المالية. (طالع التفاصيل)

"ألا يكفيكم ما يحدث" .. انتقاد لاذع من نصراوي لإدارة مسلي آل معمر

وجه الناقد الرياضي محمد الدويش انتقادات لاذعة لإدارة النصر بقيادة مسلي آل معمر، مشيرًا إلى أن النادي يكفيه ما يفعله الخارجون والمتربصون به. (طالع التفاصيل)

نجم النصر: والدة جحفلي تسببت في خسارتنا نهائي 2015 أمام الهلال

أعاد شايع شراحيلي نجم النصر السابق سبب خسارة فريقه مباراة نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين عام 2015 أمام الهلال لوالدة محمد جحفلي مدافع الفريق الأزرق. (طالع التفاصيل)

بعد سنوات .. السعودية تُقنع كريستيانو رونالدو بتقليد كريم بنزيما

يبدو أن الحياة في السعودية ستجعل نجم النصر، كريستيانو رونالدو، يُجرب العديد من الأشياء الجديدة التي لم يكن يقوم بها أو حتى لديه قناعة بها قبل ذلك. (طالع التفاصيل)

صديقة رودي جارسيا: بعدما كان يُقلقني .. صوت الأذان أصبح يُريحني

يبدو أن الإيطالية فرانشيسكا بريينزا صديقة رودي جارسيا المدير الفني للنصر بدأت تندمج جيدًا مع الحياة في السعودية، إذ كشفت عبر حسابها الرسمي على إنستجرام كيف تغير شعورها تجاه سماع الأذان خاصة وقت الفجر. (طالع التفاصيل)

النصر يتقدم خطوة مهمة لجمع كريستيانو رونالدو مع صديقه

يبدو أن ارتباط النصر بالمدافع الإسباني سيرخيو راموس نجم باريس سان جيرمان لن يبقى في إطار الإشاعات بعد اليوم، إذ أفادت صحيفة ماركا الإسبانية أن النادي السعودي تقدم خطوة مهمة في خطته لضمه. (طالع التفاصيل)