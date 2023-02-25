الاستغلال الأمثل .. جدل سفر أندرسون تاليسكا للبرازيل يقود لعمل خيري

منصة إحسان هي المستفيد الأكبر من الجدل الدائر حاليًا حول أندرسون تاليسكا

"استغلال المواقف كما يجب أن يكون" هذا ما ينطبق على الجدل الدائر حاليًا حول سفر البرازيلي أندرسون تاليسكا؛ لاعب النصر السعودي، إلى بلاده، وبدء حملات التشكيك في نوايا اللاعب.

النادي العاصمي أعلن إصابة محترفه البرازيلي في العضلة الضامة، وحاجته للراحة والعلاج لمدة تتراوح بين ثلاثة إلى أربعة أسابيع، على أن يخضع للتأهيل في بلاده.

لكن سفر تاليسكا للبرازيل أدى لادعاء البعض أن الهدف منه هو إحياء بعض الحفلات الغنائية، إذ بدأ في خوض التجربة الفنية وطرح عدة أغاني موسيقية بالفعل العام الماضي، فيما ادعى آخرون أن اللاعب هرب ولن يعود من جديد للنصر.

الإعلامي النصراوي عبد العزيز المريسل استغل هذا الموقف، ليدخل في رهان مع المشككين في سبب سفر تاليسكا، إذ تحدى من يثق في عدم رجوع اللاعب من جديد للرياض بأن يتكفل بدفع 94 ألف ريال لصالح منصة إحسان الخيرية، حال خسر الرهان وعاد البرازيلي للنصر من جديد، مشددًا على أنه سيعود بالفعل في مارس المقبل.

يذكر أن تاليسكا كان قد تأخر كذلك على معسكر إعداد النصر في بداية الموسم الجاري، وادعى البعض أنه لا يرغب في العودة، لكنه عاد بعد ذلك وانتظم بشكل طبيعي في المعسكر.

وأوضح "GOAL" وفقًا لمصدر مقرب من اللاعب السبب الحقيقي لوجوده حاليًا في البرازيل، لإيقاف الجدل الدائر حول هذا الأمر.