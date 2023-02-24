بعد سنوات .. السعودية تُقنع كريستيانو رونالدو بتقليد كريم بنزيما

نجم النصر يُجرب شيئًا جديدًا في الرياض

يبدو أن الحياة في السعودية ستجعل نجم النصر، كريستيانو رونالدو، يُجرب العديد من الأشياء الجديدة التي لم يكن يقوم بها أو حتى لديه قناعة بها قبل ذلك.

النجم البرتغالي ظهر قبل يومين بالزي السعودي التقليدي احتفالًا بيوم التأسيس، وكان قبل ذلك قد بدأ يعتاد شرب القهوة العربية، حيث ظهرت له عديد الصور ومقاطع الفيديو وهو يشربها قبل التدريبات والمباريات.

النصر أدى اليوم مرانه الأخير في الرياض قبل التوجه مساءً إلى أبها لمواجهة ضمك مساء غدٍ السبت في الجولة الـ18 من دوري روشن السعودي، وقد ظهر رونالدو خلال المران وقد بدت عليه علامات الحجامة، وهي وسيلة طبية إسلامية تهدف لاستشفاء الجسد وتخليصه من السموم.

وقد اعتاد عدد من نجوم العالم إجراء الحجامة، أبرزهم كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد، والذي كثيرًا ما أشاد بتأثيرها الإيجابي، ولكنه لم يستطع إقناع زميله السابق، رونالدو، بتقليده فيما نجحت السعودية في ذلك كما يبدو.

يُشار إلى أن النصر يمتلك فرصة الانفراد بصدارة جدول ترتيب الدوري السعودي مساء غدٍ لكن بشرط عودته إلى الرياض بنقاط الفوز الثلاثة على ضمك، حيث تعثر شريكه السابق الاتحاد يوم أمس بالتعادل السلبي مع الرائد.

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