أخبار النصر اليوم | التوقيع مع صفقة جديدة .. والسخرية من إيمريك لابورت!

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم السبت 10 أغسطس 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم السبت 10 أغسطس 2024.

"سوء النصر جعلني أكمل السهرة مع أصدقائي" .. المريسل يهاجم كاسترو ويحذر من خسارة الدوري قبل انطلاقه!

أعرب الناقد عبد العزيز المريسل، عن استيائه الكبير من المستوى الذي ظهر عليه فريق النصر، في المباراة الودية أمام ألميريا الإسباني، والتي انتهت بخسارة الأصفر بثلاثية نظيفة، في ختام تحضيرات الفريق الميدانية، استعدادًا للموسم الرياضي الجديد. "اقرأ التفاصيل"

النصر يوقع مع صفقته الجديدة أخيرًا .. "كواليس مثيرة قبل الحسم وهذه الشخصية لعبت دور البطولة!"

بعد تعثر الصفقة في اليومين الماضيين.. توصل مسؤولو نادي النصر السعودي "أخيرًا"، إلى اتفاق نهائي مع الظهير الأيسر الشاب سالم النجدي؛ لضمه إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم. "اقرأ التفاصيل"

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"أي لاعب في الهلال يتمنى الانتقال إلى النصر" .. إعلامي يفاجئ جماهير الزعيم ويكشف سر مقولته!

أطلق الإعلامي الرياضي بندر الدبيخي، تصريحًا مثيرًا للجدل، بقوله إن أي لاعب في الهلال، يتمنى الانتقال إلى صفوف النصر، في تلك الفترة. "اقرأ التفاصيل"

أولمبياد باريس | "سخر منه بسبب منتخب إسبانيا" .. لابورت يدخل في معركة كلامية مع مشجع

سخر النجم لإسباني إيمريك لابورت، قلب دفاع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، من أحد المشجعين؛ على هامش مباراة منتخب بلاده الأولمبي، أمام فرنسا. "اقرأ التفاصيل"

بعد مطالبات إقالته .. لويس كاسترو يعترف بـ"سوء مستوى" النصر ويكشف عن السبب!

اعترف البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني لنادي النصر السعودي، بسوء مستوى فريقه، قبل أيام قليلة من انطلاق الموسم الرياضي الجديد 2024-2025. "اقرأ التفاصيل"

من أجل موسى التعمري .. نيوم يصارع 4 أندية سعودية وأوروبية بعرض لا يقاوم!

أصبح الدولي الأردني موسى التعمري، جناح فريق الكرة بنادي مونبلييه، محل سباق سعودي أوروبي، من أجل التعاقد معه خلال موسم الميركاتو الصيفي، في ظل تبقي موسمين في عقده مع ناديه الفرنسي. "اقرأ التفاصيل"