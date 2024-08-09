النصر يوقع مع صفقته الجديدة أخيرًا .. "كواليس مثيرة قبل الحسم وهذه الشخصية لعبت دور البطولة!"

الصفقة الصيفية الثانية بعد الحارس البرازيلي بينتو..

بعد تعثر الصفقة في اليومين الماضيين.. توصل مسؤولو نادي النصر السعودي "أخيرًا"، إلى اتفاق نهائي مع الظهير الأيسر الشاب سالم النجدي؛ لضمه إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم.

الصفقة شهدت تعثرًا كبيرًا في اليومين الماضيين، بعد تدخل والد اللاعب البالغ من العمر 21 سنة؛ والذي رفض "الشروط الجديدة" التي وضعتها إدارة النصر، في العقد.

وفي هذا السياق.. كشف الإعلامي الرياضي عبدالعزيز العصيمي، مساء اليوم الجمعة، عن كواليس صفقة النجدي، من "التعثر" وحتى حل الأزمة وتوقيع العقود.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

العصيمي أشار عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، إلى أن النجدي اتفق مع النصر عن طريق وكيله، بالتوقيع لمدة خمسة مواسم كاملة؛ على أن يحصل في السنوات الثلاث الأولى على "4 ملايين ريال سعودي لكل عام"، ثم 5 ملايين في الموسمين الأخيرين.

وأوضح الإعلامي الرياضي أن هذا الاتفاق؛ كان بناء على معلومات قدمها وكيل اللاعب، تفيد بأن راتب سالم النجدي مع الفتح، يُقدر بـ2 مليون و400 ألف ريال سعودي سنويًا.

وأضاف: "بعد ذلك.. النصر علم أن اللاعب راتبه السنوي مع ناديه (مليون و200 ألف ريال سعودي)، وليس 2 مليون و400 ألف كما ذكر الوكيل؛ لتبدأ الاختلافات في وجهات النظر".

وأكد عبدالعزيز العصيمي على أن إدارة النصر، قررت تغيير العرض المقدم إلى النجدي، إلا أن والد اللاعب رفض ذلك؛ وهُنا تدخل أحد الإعلاميين المعروفين - لم يذكر اسمه -، والذي اجتمع مع "الأب"، يوم أمس الخميس، وقرب وجهات النظر بين جميع الأطراف.

ولفت العصيمي إلى أن وكيل اللاعب، قدّم بعد ذلك "تنازل" عن حقوقه لدى نادي الفتح، حتى لا تفشل صفقة انتقال سالم النجدي إلى النصر؛ ليوقع اللاعب على عقوده رسميًا مع العالمي.

وشدد العصيمي على أن إبراهيم المهيدب، رئيس شركة نادي النصر "غير الربحية"، تكفل بقيمة التعاقد مع النجدي بالكامل؛ حيث يتبقى الآن توقيع الفتح على العقود؛ ليتم الإعلان عن الصفقة رسميًا.