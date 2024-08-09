"سوء النصر جعلني أكمل السهرة مع أصدقائي" .. المريسل يهاجم كاسترو ويحذر من خسارة الدوري قبل انطلاقه!

رسالة خطيرة حول عيوب النصر قبل كأس السوبر..

أعرب الناقد عبد العزيز المريسل، عن استيائه الكبير من المستوى الذي ظهر عليه فريق النصر، في المباراة الودية أمام ألميريا الإسباني، والتي انتهت بخسارة الأصفر بثلاثية نظيفة، في ختام تحضيرات الفريق الميدانية، استعدادًا للموسم الرياضي الجديد.

وتعود بعثة النصر إلى الرياض، بعد إنهاء البرنامج التحضيري للموسم الجديد، حيث خاضت كتيبة المدير الفني البرتغالي لويس كاسترو، 8 مباريات ودية خلال معسكري البرتغال وإسبانيا، حقق خلالها فوزًا وحيدًا، على ماريتيمو بنتيجة (1-0)، بينما حقق 3 تعادلات و4 هزائم، كان آخرها في الخسارة أمام غرناطة (0-1) وألميريا (0-3).

وذكر المريسل، عبر منصة (إكس)، أنه لم يستطيع مشاهدة لقاء النصر وألميريا، سوى الشوط الأول من إعادة المباراة، ليقرر إكمال السهرة مع أصدقائه بسبب السوء الفني الذي شاهده، ثم قرر مشاهدة المباراة بأكملها، صباح اليوم، وتأكدت لديه قناعة أن مشكلة الفريق باتت تكمن في المدرب لويس كاسترو.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وقال المريسل إن النصر لم يعد من رحلة الصين، التي كانت مقررة مطلع العام الجاري، وتم إلغاؤها بسبب مشاكل تنظيمية، مضيفًا "لا حل آخر إلا في مدرب آخر، وبأسرع وقت ممكن. إذا وضع مسيرو النصر أن الحل في عودة اللاعبين الغائبين وكذلك انتظار الانتدابات الجديدة، فهذا يعني نهاية المنافسة على الدوري مبكرًا".

وتشن جماهير النصر حملة هجومية واسعة، منذ الساعات الماضية، ضد المدير الفني لويس كاسترو، حيث تجددت مطالب رحيله عن تدريب الفريق، قبل انطلاق الموسم الجديد، والذي يستهله الأصفر بملاقاة التعاون، في 14 أغسطس الجاري، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس السوبر السعودي.