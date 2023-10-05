أخبار الأهلي اليوم | "نقطة مضيئة" لمتشائمي الراقي وهل يقبل خلافة يايسله؟ روي فيتوريا يجيب

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم الخميس الموافق الخامس من أكتوبر 2023م

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ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL" أبرز أخبار الأهلي السعودي اليوم الخميس، الموافق الخامس من أكتوبر 2023م، وما يدور حول الفريق.

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بين السخرية من الأهلي وتقليد الهلال .. الكشف عن "تيفو" الاتحاد في ديربي جدة المنتظر

كشف مجلس جمهور نادي الاتحاد السعودي عن دخلته الخاصة "تيفو" في ديربي جدة المنتظر، غدًا الجمعة، أمام الأهلي. (طالع التفاصيل)

عودة الأهلي والاتحاد للبطولات و5 آيفونات .. ماذا تغير منذ آخر ديربي جدة؟

أخيرًا سيعود ديربي جدة بين الاتحاد والأهلي في دوري روشن السعودي، بعد غياب دام سنة و 7 أشهر كاملة، بعدما هبط الراقي إلى دوري يلو لأندية الدرجة الأولى موسم 2022-2023. (طالع التفاصيل)

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طلب خاص من الهلال قبل مواجهة الأهلي في دوري روشن

قبل 22 يومًا من مواجهة الأهلي في الكلاسيكو، ببطولة دوري روشن السعودي، تقدم نادي الهلال بطلب خاص إلى اتحاد الكرة السعودي، يخص حكام المباراة. (طالع التفاصيل)

صدمة الديربي .. الأهلي قريب من خسارة نجم جديد أمام الاتحاد

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خطر خسارة واحد من أهم نجومه، في ديربي جدة الكبير أمام الاتحاد. (طالع التفاصيل)

بـ15 مليون ريال .. عرض من الأهلي لشراء عقد مدرب النصر الأسبق خلفًا ليايسله

يبدو أن مسؤولي النادي الأهلي السعودي، يريدون "التخلص" من الألماني ماتياس يايسله، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، في أسرع وقتٍ ممكن. (طالع التفاصيل)

هل يقبل عرض الأهلي؟ روي فيتوريا يوضح

كشف المدرب البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب المصري، عن موقفه من العروض السعودية التي تلقاها مؤخرًا من أجل العودة للتدريب في دوري روشن السعودي. (طالع التفاصيل)

خسر كل شيء وفاز بما لم يفز به كبار السعودية .. الأهلي يغرد وحده خارج السرب

إن كنت أهلاويًا ، أزعم أن الصورة في عينيك إذا لم تكن سوداء، فحتمًا هي ضبابية تمامًا، فلا تعرف تحديدًا من أين تأتيك الضربات، لكن المؤكد أنها تأتي، ومحتمل أنها من كل جانب! (طالع التفاصيل)

تطور كبير .. الكشف عن آلية زيادة أجانب أندية دوري روشن إلى 10 لاعبين!

تمتلك الأندية السعودية خلال الوقت الحالي، القدرة على ضم 8 لاعبين أجانب بحد أقصى لكل نادٍ، وهو الأمر الذي دفع الأندية للتعاقد مع لاعبين مميزين وخلق تنافسًا قويًا بين جميع اللاعبين، ولكن هناك نية لزيادة عدد الأجانب. (طالع التفاصيل)

بأهازيج الهلال والأهلي والاتحاد .. نيوكاسل يحتفل برباعية باريس

استمرت احتفالات نادي نيوكاسل حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، بعد الانتصار على باريس سان جيرمان برباعية مقابل هدف واحد. (طالع التفاصيل)

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