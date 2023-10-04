فيتوريا يُفجرها .. حالة واحدة ستجعلني أترك مصر وأعود لدوري روشن السعودي

تعرف على موقف فيتوريا من العودة إلى دوري روشن السعودي من جديد

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كشف المدرب البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب المصري، عن موقفه من العروض السعودية التي تلقاها مؤخرًا من أجل العودة للتدريب في دوري روشن السعودي.

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وكان فيتوريا مدربًا لفريق نادي النصر، ونجح في قيادته للتتويج ببطولة الدوري السعودي للمحترفين 2018-2019، حيث يتولى حاليًا تدريب منتخب مصر، وتم ربط اسمه بالعودة إلى دوري روشن السعودي.

وقال فيتوريا عن العروض السعودية خلال تصريحات لشبكة "بي إن سبورتس": "تلقيت عروضًا سعودية بالفعل، وهناك سببًا واحدًا قد يجعلني أرحل عن تدريب منتخب مصر".

وأوضح: "أنا شخص عاطفي، وعلاقاتي بالآخرين تحدد مساراتي، قناعتي أنني جئت إلى مصر من أجل خوض تحدٍ جديد، قد أفوز فيه أو أخسر، ولكنني مستعد لخوض هذا التحدي".

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وواصل: "طالما أنني سعيد في مكاني سأكون هناك، ولكن إذا لم أكن سعيدًا سأغادر على الفور من تدريب منتخب مصر".

وتحدث فيتوريا عن حظوظ الفراعنة في كأس أمم إفريقيا، حيث قال: "المنتخبات الإفريقية تطورت كثيرًا خلال السنوات الأخيرة، ولكننا سنقاتل منذ البداية على تحقيق البطولة، وقارة إفريقيا تضم نجومًا كبارًا ومنتخبات عديدة قوية، ولذلك الفوز بكأس أمم إفريقيا ليس سهلًا حاليًا".

SHAHID