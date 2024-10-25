أخبار الأهلي اليوم | نجم مانشستر سيتي يتغنى برياض محرز .. والاتحاد الإفريقي يصدمه!

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم الجمعة 25 أكتوبر 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الأهلي السعودي اليوم الجمعة 25 أكتوبر 2024.

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انهال سافينيو جناح مانشستر سيتي، بالمديح على رياض محرز لاعب الفريق السابق ونجم الأهلي الحالي، مؤكدًا أنه اعتاد مشاهدته عندما كان في البرازيل.

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الأهلي يخسر 3 لاعبين في مباراة الأخدود

تأكد غياب 3 لاعبين من صفوف فريق الكرة بالنادي الأهلي، عن مواجهة الأخدود، مساء اليوم، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة، ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة دوري روشن السعودي.

وبالإضافة إلى الحارس السنغالي إدوارد ميندي، الذي يواصل الغياب عن الملاعب بسبب إصابة الكاحل، فإن الإعلامي وليد سعيد، أكد غياب الظهير علي مجرشي عن اللقاء، بسبب تعرضه لعارض صحي، فيما قرر المدير الفني الألماني ماتياس يايسله، إراحة المدافع التركي ميريح ديميرال عن المواجهة.

ويستعد الأهلي لملاقاة الاتحاد، مساء الخميس المُقبل، ضمن الجولة التاسعة من دوري روشن، والتي تشهد (أسبوع الديربيات).

أطلقت شبكة نتفليكس الإعلان التشويقي لمسلسل وثائقي رياضي بعنوان "الدوري السعودي، وهو الأمر الذي أثار جميع مشجعي ومتابعي دوري روشن السعودي للمحترفين.

تعرف على موعد مباراة الأهلي القادمة ضد الأخدود في الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، مساء الخميس، عن قوائم المرشحين لـ"جوائزه المختلفة"، عن عام 2024.

GOAL

قد تلعب المملكة العربية السعودية، دورًا كبيرًا في إنقاذ "الحياة الزوجية" للنجم الدولي الإنجليزي كايل ووكر، ظهير أيمن العملاق المحلي مانشستر سيتي.

بدأت المملكة العربية السعودية، العمل على صفقة من العيار الثقيل؛ لضمان "قدومها" إلى دوري روشن للمحترفين، في صيف العام القادم "2025".