أخبار الأهلي اليوم | نجم الهلال السابق يقترب من الراقي وخبر "صادم" بشأن رياض محرز

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم الإثنين الموافق الـ17 من يوليو 2023م

ترصد النسخة العربية من موقع "جول" أبرز أخبار الأهلي السعودي اليوم الإثنين، الموافق الـ17 من يوليو 2023م، وما يدور حول الفريق.

رسميًا .. الأهلي خارج دوري الرديف 2023-2024م

أعلنت لجنة المسابقات التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم رسميًا اليوم، الأندية المشاركة في النسخة الثانية من دوري الرديف للموسم المقبل 2023-2024م.

ويغيب عن هذه النسخة أيضًا الرباعي الكبير الأهلي، الاتحاد، النصر والهلال، إذ أن المشاركة اختيارية لفرق دوري روشن للمحترفين.

فيما سيشارك في البطولة سبعة فرق: الشباب، الفتح، الاتفاق، الفيحاء، أبها، الوحدة والخليج.

بدأ في الاتحاد ولعب مع الهلال .. نجم السعودية قريب من الأهلي

يعمل مسؤولو النادي الأهلي، على حسم صفقة محلية جديدة، خلال الميركاتو الصيفي الحالي؛ استعدادًا للموسم الرياضي القادم 2023-2024. (طالع التفاصيل)

"الحدث الأكبر في الميركاتو" .. كشف حيلة النصر لخدعة صندوق الاستثمارات في صفقة ماني

صراع شرس حاليًا بين النصر والأهلي؛ للتعاقد مع النجم السنغالي ساديو ماني، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونخ الألماني، لكن كيف التف العالمي حول اللاعب السنغالي؟ (طالع التفاصيل)

رغم تحديد موعد الفحص الطبي .. مفاجأة غير سارة للأهلي في مفاوضات رياض محرز

مازالت صفقة رياض محرز لم تُحسم بعد لصالح الأهلي .. هذا هو العنوان الرئيسي للملف الأكثر سخونة في سوق انتقالات النادي السعودي الطامح لاستعادة أمجاده بعد الموسم الماضي الكارثي، والذي قضاه في دوري يلو للدرجة الأولى. (طالع التفاصيل)

"لا تلقوا بالًا للإشاعات حول النصر .. ساديو ماني أهلاوي أهلاوي"

اشتعل جمهور الأهلي غضبًا بعد أنباء توصل النصر لاتفاق مع بايرن ميونخ حول ضم مهاجمه ساديو ماني، وقد شهد تويتر هجومًا متبادلًا بين إعلاميي وجمهور الفريقين. (طالع التفاصيل)