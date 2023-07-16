رغم تحديد موعد الفحص الطبي .. مفاجأة غير سارة للأهلي في مفاوضات رياض محرز

الأهلي يُحاول ضم الدولي الجزائري منذ أسابيع

مازالت صفقة رياض محرز لم تُحسم بعد لصالح الأهلي .. هذا هو العنوان الرئيسي للملف الأكثر سخونة في سوق انتقالات النادي السعودي الطامح لاستعادة أمجاده بعد الموسم الماضي الكارثي، والذي قضاه في دوري يلو للدرجة الأولى.

الأهلي يُحاول ضم محرز منذ عدة أسابيع، ورغم أنه لم يجد صعوبة في إقناع الجناح الجزائري بارتداء قميصه إلا أنه لم يستطع حتى الآن الوصول لاتفاق مع مانشستر سيتي الرافض تمامًا التخلي عن لاعبه.

الساعات الأخيرة شهدت أخبارًا إيجابية بخصوص المفاوضات مع السيتي، حيث أكد رودي جاليتي وجود انفراجة وقبول النادي الإنجليزي للعرض الأخير المقدم من نظيره السعودي، كما أشارت مصادر أخرى إلى أن محرز سيخضع للفحوصات الطبية في دبي يوم غدٍ الإثنين.

الصحفي بين جاكوبس كشف عن مفاجأة غير سارة للأهلي في هذا الملف، إذ أوضح عبر تويتر أنه ورغم حجز موعد للكشف الطبي بالفعل لمحرز مع الأهلي إلا أن النادي لم يُقدم أي عرض للسيتي حتى وقت متأخر من اليوم الأحد.

وأشار إلى أن المرجح أن يُقدم الفريق الجداوي عرضًا بحدود 30 مليون جنيه استرليني خلال الساعات القليلة القادمة، مشيرًا إلى أن معالم الصفقة ستتضح الأسبوع القادم ومشددًا على أنها لم تتم بعد، وأتم حديثه بالقول إن المسؤولين في الأهلي يشعرون بالتفاؤل رغم كل ذلك.