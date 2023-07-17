بدأ في الاتحاد ولعب مع الهلال .. نجم السعودية قريب من الأهلي

صفقة محلية كبرى على أبواب النادي الأهلي

يعمل مسؤولو النادي الأهلي، على حسم صفقة محلية جديدة، خلال الميركاتو الصيفي الحالي؛ استعدادًا للموسم الرياضي القادم 2023-2024.

الأهلي حسم 3 صفقات محلية - حتى الآن -؛ وهم عبد الله عطيف وسميحان النابت وفهد الرشيدي، إلى جانب الثنائي العالمي "الحارس السنغالي إدوارد ميندي، والمهاجم البرازيلي روبيرتو فيرمينو".

ووفقًا لصحيفة "عكاظ"، يستعد الراقي، لتنصيب مجلس الإدارة الجديد لنادي الشباب، الأسبوع القادم؛ من أجل حسم صفقة التعاقد مع صانع ألعابه هتان باهبري.

وأِشارت الصحيفة، إلى أن باهبري البالغ من العمر 31 سنة، يرتبط بعقد مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، حتى صيف العام القادم، ويستهدف اللعب على أعلى مستوى؛ من أجل ضمان مقعد في تشكيل منتخب السعودية، ببطولة كأس آسيا 2024.

وأكدت على أن النادي الأهلي، يعمل على تدعيم صفوفه بأكثر من لاعب محلي؛ استعدادًا للمنافسة بقوة على لقب دوري روشن السعودي للمحترفين، بالإضافة إلى كأس الملك سلمان.

جدير بالذكر أن باهبري بدأ مسيرته مع عالم الساحرة المستديرة، في صفوف نادي الاتحاد، والذي تدرج في مختلف فئاته السنية، قبل أن يمثّل فرق الخليج والهلال والشباب.