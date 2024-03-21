أخبار الأهلي اليوم | نجم الهلال الأسبق يسخر من الراقي ورسالة خالد العيسى للزعيم

نُقدم لكم أبرز أخبار النادي الأهلي اليوم الخميس الموافق 21 مارس 2024م

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ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز أخبار النادي الأهلي السعودي، اليوم الخميس الموافق 21 مارس 2024م، وما يدور حول الفريق.

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فيديو | "رسالة ساخرة للنصر والاتحاد والأهلي" .. رد قاس من ياسر القحطاني بعد التشكيك في نزاهة الهلال

حرص ياسر القحطاني، أحد أفضل مهاجمي نادي الهلال السعودي عبر التاريخ، على الرد على كل المشككين في إنجازات الفريق الأزرق؛ خاصة في الموسم الرياضي الحالي 2023-2024. (طالع التفاصيل)

رسالة إلى الهلال ولوم للنصر .. رئيس الأهلي يُهاجم لجنة الانضباط

هاجم خالد العيسى رئيس النادي الأهلي لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم واصفًا قرارها بفرض عقوبات على الفريق وجمهوره بغير المنطقية. (طالع التفاصيل)

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ما هو موقف الأهلي؟ .. فيفا يمنع ناديين سعوديين من التسجيل لـ3 فترات انتقال

رغم الثورة الكبيرة التي طالبت دوري روشن السعودي وكرة القدم في البلاد بشكل عام، إلا أن القضايا الخارجية وأحكام الاتحاد الدولي لكرة القدم مازالت الكابوس الذي يُلاحق الأندية السعودية. (طالع التفاصيل)

"سيحل أزمة كبيرة!" .. الأهلي يقدم مقترحًا جديدًا إلى اتحاد الكرة السعودي

قدّم النادي الأهلي السعودي، اقتراحًا إلى اتحاد الكرة المحلي، خلال اجتماع "الجمعية العمومية العادية"، مساء أمس الأربعاء. (طالع التفاصيل)

السعودية تبدأ المحادثات مع نجم ميلان .. وبايرن ميونخ يهدد الصفقة!

على الرغم من دخول مراحل الحسم في جميع المسابقات؛ يبقى سوق الانتقالات، هو المستحوذ على الجزء الأكبر من اهتمام عشاق الساحرة المستديرة. (طالع التفاصيل)

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