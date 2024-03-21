فيديو | "رسالة ساخرة للنصر والاتحاد والأهلي" .. رد قاس من ياسر القحطاني بعد التشكيك في نزاهة الهلال

ياسر القحطاني يوجه رسالة إلى منافسي الهلال..

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حرص ياسر القحطاني، أحد أفضل مهاجمي نادي الهلال السعودي عبر التاريخ، على الرد على كل المشككين في إنجازات الفريق الأزرق؛ خاصة في الموسم الرياضي الحالي 2023-2024.

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الهلال كتب التاريخ في الموسم الرياضي الحالي؛ حيث أصبح الفريق صاحب "أطول سلسلة انتصارات متتالية في العالم" برصيد 29 مباراة، كاسرًا الرقم السابق الذي كان مسجلًا باسم بطل ويلز نيو ساينتس "27 لقاءً".

وعن ذلك يقول القحطاني ساخرًا: "حتى ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين لم يحققا هذه الأرقام؛ لأنهما لديهما (منافسين) في أوروبا.. أما الهلال لا يوجد لديه أي (منافس) في السعودية وآسيا".

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وبخصوص الدعم التحكيمي للزعيم.. علق في مقطع فيديو: "جابوا حكام أجانب وفزنا، جابوا حكام محليين وفزنا.. يتبقى فقط أن يحكم أعضاء مجالس إدارتهم المباريات؛ وسنفوز أيضًا".

ووجّه ياسر القحطاني، رسالة إلى نجوم نادي الهلال وجماهير الفريق الأول لكرة القدم، بضرورة عدم الاهتمام بأحاديث المنافسين المشككة في نزاهة بطولات الزعيم؛ قائلًا: "فوز أنت وخل غيرك يعدون!".

جدير بالذكر أن نادي النصر وجماهيره، أكبر المشككين في إنجازات الهلال الماضية، بالإضافة إلى ظهور بعض "الأصوات" الاتحادية والأهلاوية، التي سارت على نفس النهج مؤخرًا.

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