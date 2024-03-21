"النصر استفزنا" .. رئيس الأهلي يُهاجم لجنة الانضباط ويكشف موقفه من طلب الهلال

تصريحات مثيرة من خالد العيسى

SHAHID

هاجم خالد العيسى رئيس النادي الأهلي لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم واصفًا قرارها بفرض عقوبات على الفريق وجمهوره بغير المنطقية.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

اللجنة كانت قد عاقبت الأهلي بالغرامة المالية وحرمانه من جمهوره لمباراة واحدة، وهي العقوبة المعلقة لمدة 4 أشهر، وقد أكد العيسى استغرابه من القرارات مشيرًا إلى أن تصرف الجمهور الأهلاوي لم يكن سوى رد فعل على تصرف لاعبي النصر.

إذ قال لبرنامج "في المرمى" "استغربت حقيقة من قرارات اللجنة، وقوف لاعبي النصر أمام مدرج الأهلي واستفزاز الجمهور بهذا الشكل أمر غير منطقي، وقد ظهر ذلك في مقاطع فيديو عديدة. وقوفهم بتلك الصورة واستفزازهم للاعبي الأهلي وجمهوره تصرف غير سليم".

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

أضاف "كان المفروض أن يُنظر للفعل ورد الفعل، خاصة أن جمهور الأهلي معروف بانضباطه على مدار سنوات طويلة وحضوره كان متميزًا ومختلفًا عن جميع الأندية الأخرى ولا أتوقع أن يصدر منه مثل هذا السلوك دون أن يكون هناك فعل أدى لرد الفعل ذلك. رأينا سابقًا حالات مشابهة ولم يصدر فيها أي عقوبات لكن قدر الأهلي أن يكون نادٍ جدلي".

أخيرًا أكد العيسى أن موقفهم من طلب الهلال تأجيل المباراة أمام الأهلي لم يُحدد بعد، مشيرًا إلى أنهم سيبحثون عن مصلحة الأهلي وإن كان التأجيل يخدمها أم لا.

SHAHID