أخبار الأهلي اليوم | موعد الظهور الأول لفيرمينو وعطيف .. والسومة يُثير الجدل

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم الجمعة الموافق السابع من يوليو 2023م

ترصد النسخة العربية من موقع "جول" أبرز أخبار الأهلي السعودي اليوم الجمعة، الموافق السابع من يوليو 2023م، وما يدور حول الفريق.

فيديو | استقبال غريب من عمر السومة لفيرمينو في تدريبات الأهلي

حرص النجم البرازيلي روبرتو فيرمينو نجم الأهلي الجديد، على مصافحة زملائه في الراقي، بعد الانتقال إليه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، عقب انتهاء مشواره مع ليفربول الإنجليزي. "اقرأ التفاصيل"

فيديو | استقبال جنوني .. جمهور الأهلي يحاصر روبرتو فيرمينو في جدة

حضر البرازيلي روبرتو فيرمينو؛ الوافد الجديد للأهلي السعودي، اليوم الخميس، مران الفريق الجماعي لأول مرة، بعد إعلان الصفقة قبل 48 ساعة. "اقرأ التفاصيل"

أخيرًا أجاب على التساؤلات .. نائب رئيس الأهلي يكشف مصير صفقة رياض محرز رسميًا

بدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، استعداداته للموسم الرياضي الجديد 2023-2024؛ وذلك في أعقاب العودة إلى دوري روشن السعودي للمحترفين. "اقرأ التفاصيل"

موعد ظهور فيرمينو لأول مرة بتدريبات الأهلي

تقرر أن يظهر المهاجم البرازيلي روبرتو فيرمينو وعبد الله عطيف في تدريبات الأهلي لأول مرة، مساء اليوم الجمعة.

وانضم فيرمينو وعطيف إلى الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وذلك في صفقتي انتقال حر.