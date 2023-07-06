البرازيلي يحضر المران الأول للأهلي من المدرجات

حضر البرازيلي روبرتو فيرمينو؛ الوافد الجديد للأهلي السعودي، اليوم الخميس، مران الفريق الجماعي لأول مرة، بعد إعلان الصفقة قبل 48 ساعة.

الراقي نجح في ضم البرازيلي بعد انتهاء عقده مع ناديه السابق ليفربول الإنجليزي، ليكون ثان صفقات الفريق الصيفية بعد الحارس السنغالي إدوارد ميندي.

ونزل فيرمينو لأرض الملعب بعد نهاية المران، لمصافحة اللاعبين رفقة رئيس النادي خالد العيسى، وسط ترحاب كبير من زملائه.

لكن خارج المران، حاصر الجماهير أمام بوابات النادي الوافد الجديد بكثافة، في محاولات لالتقاط الصور التذكارية معه، بينما استقبلهم البرازيلي بابتسامة عريضة، وإن فشلوا في التقاط الصور في ظل التجمع الكبير حوله.

ومن المقرر أن ينتظم فيرمينو في المران الجماعي خلال الأيام القليلة المقبلة، إذ يطير الراقي لسلوفينيا الأسبوع المقبل، حيث معسكر إعداده للموسم الجديد.