فيديو | استقبال غريب من عمر السومة لفيرمينو في تدريبات الأهلي

شاهد كيف استقبل السومة فيرمينو في تدريبات الأهلي

حرص النجم البرازيلي روبرتو فيرمينو نجم الأهلي الجديد، على مصافحة زملائه في الراقي، بعد الانتقال إليه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، عقب انتهاء مشواره مع ليفربول الإنجليزي.

ونجح الأهلي في ضم فيرمينو في صفقة انتقال حر خلال صيف 2023، في ثاني صفقات الراقي الأجنبية، بعد التعاقد مع السنغالي إدوارد ميندي حارس تشيلسي السابق.

وأثناء مصافحة فيرمينو للاعبي الأهلي، الجميع ظهر مرحبًا بفيرمينو، حيث قاموا بمصافحته وهم يبتسمون، باستثناء عمر السومة الذي كان استقباله غريبًا.

السومة ظهر غير مبتسمًا حينما صافح فيرمينو، وعلى عكس ذلك قام النجم السوري بالابتسام للشخص الذي يلي النجم البرازيلي أثناء مصافحته.

تصرف السومة مع فيرمينو أثار غضب جماهير الأهلي التي انتقدته بشدة، حيث كانوا ينتظرون من النجم السوري استقبال منافسه البرازيلي بطريقة أفضل.